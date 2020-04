Bayern : Thomas Müller place Robert Lewandowski parmi les légendes du club

Depuis le temps, les qualités de Robert Lewandowski (31 ans) ne sont plus à démontrer tant le numéro 9 du Bayern éclabousse les rencontres du géant d'Allemagne de son talent, et ce depuis l'été 2014 et son arrivée en provenance du Borussia Dortmund librement. Auteur de 230 buts et 52 passes décisives en 275 matches au total avec le club bavarois (dont 33 réalisations et 5 offrandes cette saison), l'international polonais (112 sélections, 61 buts) est considéré parmi les meilleurs (si ce n'est le meilleur) attaquants de la planète football. Alors qu'en est-il de son statut au sein du FC Bayern ? Son coéquipier, Thomas Müller (30 ans), a livré son avis sur la question.

«Je ne peux pas encore placer Lewy parmi les légendes, car pour moi c'est un coéquipier. Cependant, en ce qui concerne les meilleurs attaquants de l'histoire du Bayern, Lewy est juste derrière Gerd Müller (565 buts en 605 matches avec le Bayern entre 1964 et 1979, NDLR) en termes d'objectifs et d'efficacité. Même avant Karl-Heinz Rummenigge, qui est pour moi une légende du FC Bayern en plus d'avoir gagné deux fois la Ligue des champions et qui a été footballeur européen de l'année et champion d'Europe. Cela parle de lui-même. Au final, les titres comptent pour un statut de légende», a confié l'attaquant du Bayern Munich au cours d'un entretien accordé à Sport Bild vendredi.