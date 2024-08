Neal Maupay débarque à l’OM

L’OM finit fort un mercato, qui ne manquait déjà pas de piquant. Après avoir recruté Mason Greenwood et Elye Wahi, respectivement de Manchester United et du RC Lens contre 26 M€ et 25 M€, la direction souhaitait enrôler un attaquant de plus. Jonathan Rowe a débarqué en provenance de Norwich mais il s’agit plus d’un joueur de côté, d’autant qu’entre temps, Faris Moumbagna s’est lourdement blessé au genou. Le reste de sa saison est d’ores et déjà compromis.

Après quelques rumeurs ici et là, notamment celle menant à Antonio Sanabria, comme nous vous l’avions indiqué, c’est finalement une piste qui s’est concrétisée avec Neal Maupay. Autre rumeur de plus longue date, l’ancien Stéphanois revient bel et bien en France, 7 ans après avoir quitté le Stade Bretois. Le joueur de 28 ans vient tout juste de s’engager avec l’OM par le biais d’un prêt avec obligation d’achat (4 M€) en provenance d’Everton, qui ne comptait pas sur lui.

«L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Neal Maupay en provenance du Everton FC. Agé de 28 ans, l’attaquant s’est engagé sous forme de prêt avec option d’achat avec le club olympien après le succès de sa visite médicale», précise le communiqué olympien en ce dernier jour de mercato. Une fois l’obligation d’achat levée en fin de saison, Maupay sera engagé jusqu’en 2028 avec le club de la Canebière.

Formé à Nice, Maupay a vite été retardé par une rupture des ligaments croisés alors qu’il débutait sa carrière professionnelle. L’attaquant a rapidement pris la direction de Saint-Etienne puis de Brest, où ses performances lui ont ouvert les portes de l’Angleterre, d’abord en Championhip à Brentford, puis en Premier League avec Brighton et Everton. De retour à Brentford en prêt la saison dernière, le natif de Versailles a largement contribué à sa réputation de chambreur. Il a tout pour plaire à l’OM.