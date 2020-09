Quand Jose Mourinho insultait Manchester City pour réveiller ses joueurs

Le discours d'un coach peut motiver toute une équipe. À l'image de la causerie devenue mythique de Pascal Dupraz pour assurer le maintien de Toulouse en Ligue 1, le travail et les paroles d'un coach peuvent avoir une grande importance. Et la série d'Amazon sur Tottenham, All or Nothing, a donné un aperçu de ce qu'il peut se passer dans un vestiaire avec Jose Mourinho, qui s'est emporté à la mi-temps d'un match contre Manchester City en février.

L'entraîneur portugais n'a pas hésité à traiter les Cityzens de *« c*nards » pour provoquer un électro-choc et décupler l’agressivité de ses joueurs sur le terrain, avançant ainsi qu'il fallait que son équipe arrête d'être de « bons gars ». Une causerie payante puisque les Spurs ont réussi à faire tomber l'équipe de Pep Guardiola grâce à deux buts en seconde période. Une belle masterclass de la part du Special One.