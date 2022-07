FC Barcelone : Gavi va prolonger à son retour de vacances

Le cas Gavi en passe d'être réglé. Lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2023, le prodige espagnol de 17 ans va prolonger jusqu’en 2026 avec le Barça et il devrait signer son nouveau contrat la semaine du 11 juillet, ce qui correspond à la fin de ses vacances et à son retour à l'entraînement, révèle Sport. Auteur de 46 matches avec le FC Barcelone la saison dernière, Gavi est l'un des plus grand espoirs du club blaugrana.

La suite après cette publicité

Si la prolongation tardait à arriver, c'est que le club le considérait comme un pari pour l'avenir, alors que l'agent de Gavi le voit lui comme un footballeur du présent. À 17 ans, il est devenu un incontournable dans le onze de Xavi et au sein de l'équipe espagnole de Luis Enrique. Le joueur a fini par obtenir ce qu'il désirait. Le média catalan précise qu'il disposera, comme Pedri, Ansu Fati, Ferran Torres et Ronald Araujo d'une clause de résiliation d'un montant d'1 milliard d'euros.