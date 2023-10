Gary Lineker chambre encore Kurt Zouma pour ses chats

L’Angleterre n’a pas oublié l’histoire des chats de Kurz Zouma. Au début de l’année 2022, le défenseur central avait été sanctionné par West Ham d’une lourde amende de 300 000 euros pour avoir maltraité ses félins dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Depuis, il est la cible de moqueries sur toutes les pelouses de Premier League. Même encore aujourd’hui cette histoire revient régulièrement dans les sujets de conversation.

Gary Lineker, ancienne gloire du football anglais, et reconverti en présentateur à succès sur la BBC, a profité d’une belle occasion pour remettre une couche. Sur une photo publiée par West Ham sur X (l’ancien Twitter) montrant Zouma à l’échauffement avec la légende «Our Captain» (Notre capitaine), l’ex-attaquant répond : «Just realised that captain is an anagram of cat pain» (Je viens juste de réaliser que capitaine est une anagramme de douleur de chat). Évidemment, ce chambrage a fait mouche.