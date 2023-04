La VAR devrait débarquer en Ligue 2 lors de la saison 2024-2025

Avant la dernière affiche de la 31ème journée de Ligue 2 entre Grenoble et Saint-Etienne, Stéphane Lannoy a fait une grande annonce dans l’émission Maxi Ligue 2 sur beIN Sports. Le directeur technique de l’arbitrage a indiqué que la mise en place de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) devrait être effectuée pour la saison 2024-2025 en Ligue 2.

La suite après cette publicité

«La VAR en L2 ? J’ai assisté à une réunion cette semaine organisée à la LFP. Il nous faut former suffisamment d’abitres pour la L1 et la L2. L’idée est de le mettre en place pour la saison 2024-2025 afin de se laisser encore un an pour former assez d’arbitres» a notamment confié Stéphane Lannoy. Pour rappel, l’assistance vidéo a été introduite en Ligue 1 lors de l’exercice 2018-2019.

À lire

Ligue 2 : Saint-Etienne s’impose avec la manière à Grenoble et retrouve le top 10