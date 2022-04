Robert Lewandowski a fixé ses conditions au Barça

La suite après cette publicité

Impensable il y a encore quelques semaines, le départ de Robert Lewandowski du Bayern Munich semble pourtant se rapprocher au fur et à mesure que la fin de saison approche. Déjà champion d'Allemagne, le géant bavarois se refuse pour le moment à se caler sur les exigences salariales de son buteur, dont le contrat se termine dans un an. Résultat, le Polonais fait pression et se rapproche du FC Barcelone.

Le Bayern ne souhaite pas le départ de son attaquant de 33 ans mais il pourrait bien y être contraint. Les prochaines heures s'annoncent d'ailleurs décisives. D'après le Mundo Deportivo, les contours de ce transfert commencent à se dessiner. Alors que le Rekordmeister ne souhaite pas offrir au joueur plus de deux ans de contrat assorti au même salaire qu'actuellement (25 M€ par an), le Barça est lui disposé à proposer trois ans.

Lewandowski veut trois ans de contrat

Une donnée non négligeable à l'âge du joueur. Lewandowski aura alors presque 37 ans si jamais il signe en faveur des Catalans jusqu'en juin 2025. D'un côté, le FC Barcelone pourrait réaliser un énorme coup en s'offrant l'un des meilleurs joueurs du monde, capable d'inscrire 30 buts en une saison, mais il y a également une part de risque liée au vieillissement du Polonais qui inquiète en haut lieu.

Autre information sortie ces dernières heures en Espagne, Pini Zahavi aurait rencontré Mateu Alemany, le directeur du football ces dernières heures à Barcelone. Ce dernier lui aurait expliqué que le Barça était en capacité de proposer entre 30 et 35 M€ au Bayern pour ce transfert. C'est sans doute encore un peu faible pour le club allemand qui en réclamerait plutôt entre 40 et 50 M€. Les négociations promettent de s'intensifier.