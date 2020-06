Le Real Madrid s'est renseigné sur Ismaël Bennacer

Ismaël Bennacer veut faire le bon choix. Meilleur joueur de la CAN avec l'équipe d'Algérie lors de l'été 2019, le milieu de terrain avait quitté Empoli pour rejoindre l'AC Milan jusqu'en juin 2024. Et après une seule petite saison, l'ancien Gunner s'est imposé dans la formation italienne. Devenu incontournable, le Fennec brille et son association avec Frank Kessie est l'une des rares satisfactions côté milanais cette saison. Chouchou du public, mais aussi de ses coéquipiers, il poursuit sa belle progression au point donc d'attirer l'intérêt des plus grandes écuries européennes.

Comme indiqué sur notre site, en Angleterre, Pep Guardiola est un fan incommensurable du garçon de 22 ans. L'entraîneur de Manchester City s'est notamment déjà entretenu avec le milanais pour lui présenter son projet sportif. Une conversation positive selon des proches du dossier. Depuis, les échanges se poursuivent avec son entourage. Parallèlement, le PSG continue de se montrer actif. En quête d'un renfort au milieu, et comme révélé sur notre site, les Parisiens ont également entamé des discussions pour le milieu algérien. Et malgré une première offre de 30 millions d'euros joliment refusée par le club lombard, Leonardo maintient un contact régulier avec son conseiller Moussa Sissoko.

Le Real Madrid s'est renseigné

Les derniers échanges, très concrets, tournaient autour du projet parisien et d'un possible accord contractuel. Les demandes de l'ancien Gunner ont été transmises. Elles n'ont pas fait sourciller Paris. Selon nos informations, les dirigeants franciliens souhaitent devancer la concurrence féroce sur ce dossier. Principale satisfaction du club lombard cette saison, l'international algérien suscite aussi l'intérêt du Real Madrid. Fort d'un contact privilégié avec le conseiller du joueur, les dirigeants espagnols ont pris des renseignements autour d'une éventuelle arrivée.

En quête d'un renfort dans ce secteur, le Real Madrid a recueilli tous les paramètres de ce dossier, mais priorise pour le moment la piste menant à Eduardo Camavinga. Dans le dossier Bennacer, Manchester United, silencieux jusque là, a fait surface. Disposant d'une clause libératoire de 50 millions d'euros, l'ancien Tourangeau, capable d'évoluer dans un milieu à deux ou à trois, aura donc l'embarras du choix. Mais il privilégiera toujours le temps de jeu proposé à l'heure de trancher. Les données du dossier sont posées.