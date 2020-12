DNCG : Bordeaux, Monaco et Strasbourg s'en sortent bien

La Direction nationale du contrôle de gestion est une commission indépendante hébergée par la Ligue de football professionnel, chargée de surveiller les comptes des clubs de football professionnels en France. Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2020-2021, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris plusieurs décisions. S'il ne prend aucune mesure concernant les trois clubs de Ligue 1 concernés, Monaco, Bordeaux et Strasbourg, le gendarme financier du football français a décidé d'encadrer la masse salariale de l'USL Dunkerque, promu en Ligue 2 cette saison.

Le club actuellement 11e de Ligue 2 a également interdiction de recruter et se voit même relégué à titre conservatoire à l'issue de la saison. Un coup dur pour le club maritime, qui a d'ores et déjà fait appel de cette décision. Autre club concerné, l'US Orléans, qui végète désormais en National 1 (13e sur 18), est sous le coup d'un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations.

Les décisions de la DNCG

LIGUE 1 UBER EATS

AS MONACO, FC GIRONDINS DE BORDEAUX, RC STRASBOURG ALSACE

Aucune mesure prise à l'égard du club par la DNCG

LIGUE 2 BKT

USL DUNKERQUE

Encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter

Rétrogradation à titre conservatoire à l'issue de la saison sportive en cours

NATIONAL 1

US ORLÉANS LOIRET FOOTBALL

Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations