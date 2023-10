Lens-Arsenal : Adrien Thomasson donne les clés de la victoire lensoise

Adrien Thomasson est le visage de la victoire du RC Lens sur Arsenal à Bollaert ce mardi soir. Malgré une perte de balle qui a permis aux Gunners d’ouvrir le score, l’ailier français n’a pas réfléchi très longtemps puisque c’est lui qui a égaliser une dizaine de minutes plus tard pou relancer le club nordiste qui a finalement pris l’avantage grâce à Elye Wahi en deuxième période. Le premier buteur lensois est d’ailleurs revenu sur la performance incroyable de son équipe au micro du diffuseur de la rencontre. «On savait qu’il fallait qu’on soit extraordinaire, qu’on élève tous notre niveau de jeu et c’est ce qu’on a réussi à faire. Je pense qu’on a été vaillant jusqu’au bout», a tout d’abord confié le joueur de 29 ans. L’attaquant du RC Lens a ensuite voulu mettre à l’honneur ses adversaires du soir pour rappeler l’exploit que ses coéquipiers avaient réalisé.

«On savait qu’ils était invaincus cette saison, c’était un énorme challenge pour nous mais avec le public on est capable de tout. On l’a montré la saison dernière donc je pense que c’est une victoire qui va rester gravée», a lâché Adrien Thomasson avant de conclure en donnant les clés de la victoire lensoise : «c’était les montagnes russes la première mi-temps. Après le premier but, on va dire que j’ai passé un moment compliqué. Mais j’ai réussi à switcher et c’est vrai que le but de l’égalisation m’a fait du bien comme au reste de l’équipe. Et après en deuxième mi-temps, on savait que si on continuait à les agresser si on défendait en avancant on allait se procurer des occasions et c’est ce qu’on a réussi à faire.» La fête s’annonce endiablée à Lens cette nuit !