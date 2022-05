Liverpool : Fabinho sort sur blessure

Liverpool est actuellement en déplacement sur la pelouse d'Aston Villa dans le cadre d'un match en retard de la 33e journée. La victoire est impérative pour les Reds s'ils ne veulent pas laisser Manchester City s'échapper de manière définitive en tête de la Premier League.

Mais cette soirée s'annonce difficile. Déjà, les Villans sont coriaces mais en plus de cela, le club de la Mersey a perdu Fabinho sur une blessure musculaire. Le milieu de terrain brésilien a cédé sa place à la demi-heure de jeu et se plaignait derrière la cuisse gauche. Mauvaise nouvelle à quatre jours de la finale de FA Cup contre Chelsea, et à moins de trois semaines de la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid.