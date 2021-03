EdF : Adrien Rabiot et la mauvaise prestation de Kylian Mbappé contre l'Ukraine

La suite après cette publicité

Très performant avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a fait beaucoup moins bien mercredi soir au Stade de France, face à l'Ukraine (1-1, 1ère journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022). Titularisé côté gauche par Didier Deschamps dans le 4-2-3-1, le natif de Bondy n'a pas fait les bons choix et a eu du mal à se montrer. Crédité d'un 2,5 par notre rédaction, le numéro 10 français a déçu. Interrogé sur le match de son coéquipier ce jeudi, Adrien Rabiot a tenté d'expliquer la raison de cette mauvaise performance. Pour lui, le champion du Monde doit s'adapter, surtout face à des adversaires qui jouent aussi bas.

«Je pense qu'il doit être préparé à ça, il sait que les adversaires le connaissent bien, se méfient beaucoup. Il va être systématiquement pris à deux ou trois. Nous aussi on doit se servir de ça pour changer le jeu, pour trouver d'autres espaces, se servir de ces joueurs qui vont être attirés par Kylian pou pouvoir faire autre chose. Par rapport à Kylian, c'est un joueur qui a beaucoup de talent et il doit savoir qu'il va être beaucoup attendu, surtout contre des blocs bas comme ça, c'est plus facile pour eux. Savoir aussi quand il faut jouer rapidement à une ou deux touches et quand on doit aller provoquer», a lâché le milieu de la Juventus. Dimanche au Kazakhstan, Kylian Mbappé sera en tout cas attendu. Avec on l'espère, une très bonne réponse sur le terrain.