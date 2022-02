PSG : Marco Verratti frappe plus au but à grâce à Lionel Messi

Interviewé par L’Équipe, Marco Verratti qui a inscrit deux buts cette saison, a raconté que c'était son coéquipier Lionel Messi qui l’encourageait depuis son arrivée dans la capitale à plus prendre sa chance devant le but. C’est notamment l’attaquant argentin qui a poussé l’Italien à plus frapper lors de son doublé face à Reims (4-0), le 23 janvier dernier. « La veille de mes deux buts, contre Reims, Messi m'a dit : "Demain, tu me promets, tu frappes et tu marques". Il m'a dit ça parce qu'à l'entraînement, j'avais frappé une fois et marqué. J'ai donc frappé et j'ai marqué. Oui, je sais frapper. Mais je suis comme ça. Que voulez-vous, on a tous des défauts », raconte Verratti.

Le milieu italien a aussi expliqué pourquoi il ne tirait pas souvent au but. « C'est aussi lié à ma façon de penser le foot, qui fait que je préfère la passe à la frappe. En fait, choisir entre frapper ou passer dépend de l'instant. Je sais que je dois m'améliorer là-dessus », détaille le joueur de la Squadra Azzurra. À Paris depuis 2012, Verratti a disputé 365 matchs avec le PSG, inscrit au total 11 buts et délivré 59 passes décisives.