Manchester City : Rico Lewis, la nouvelle pépite adorée de Pep Guardiola

Manchester City a frappé un joli coup jeudi soir. En s’imposant à Chelsea (1-0) le champion en titre a non seulement enfoncé son adversaire du soir, mais est surtout revenu à 5 points d’Arsenal. Pep Guardiola y a peut-être gagné un futur titulaire également. Entré à la pause à la place de João Cancelo, le tout jeune Rico Lewis a participé à changer le visage de son équipe, tout comme Grealish, passeur décisif, et Mahrez, buteur. Après une première période ratée, les Cityzens ont fini par l’emporter, notamment grâce à l’apport du latéral droit polyvalent de 18 ans. C’est son entraîneur en personne qui le dit.

«En seconde période, c’était un Manchester City complètement différent, à un rythme différent. Il a changé la dynamique dès la première minute de son entrée en jeu. Nous étions endormis mais ça s’est mieux passé quand il est entré. Il y a des joueurs qui sont bons, mais lui rend les autres encore meilleurs.» Des compliments rares pour un élément aussi inexpérimenté. Le jeune homme né en 2004 ne compte que 11 apparitions sous les couleurs de son club formateur, dont 5 titularisations. Pour son premier onze de départ en Ligue des Champions en décembre dernier face au Séville FC, il s’est même payé le luxe d’inscrire son premier but chez les pros.

Guardiola l’adore

Un soir de fête gâché par des supporters espagnols, coupables d’insultes racistes à son égard. Ce mauvais épisode mis de côté, Rico Lewis est en train de devenir le joueur que l’on n’attendait pas vraiment au milieu de cet effectif pléthorique. Alors qu’il doit tout de même se battre avec Kyle Walker et João Cancelo, lequel peut aussi dépanner à gauche, l’Anglais a démarré les trois rencontres précédentes comme titulaire (face à Liverpool en League Cup, puis contre Leeds et Everton en championnat), avant de jouer une mi-temps entière à Stamford Bridge. Mieux encore, le natif de Manchester est capable de jouer à différents postes.

Face aux Blues, il n’a pas vraiment joué latéral droit mais plutôt comme une sorte de milieu de terrain hybride associé à Rodri. «Sur les derniers matchs, Rico a montré sa capacité à améliorer l’entrejeu. À chaque instant, il sait quand s’ouvrir le jeu à l’intérieur et quoi faire. Il a changé la donne» insistait Guardiola jeudi soir à Londres. Un constat partagé par l’ensemble des observateurs. Il reste désormais à Manchester City de verrouiller sa dernière pépite, lui qui est sous contrat jusqu’en 2024 avec un salaire avoisinant les 22 000 euros mensuels. Des négociations ont même déjà débuté d’après la presse anglaise.

Un joueur polyvalent

Guardiola n’attend que ça. «Sur le contrat, je ne suis pas la bonne personne, je ne connais pas la décision du club. Mais ce qu’il a fait lors des trois derniers matchs contre les meilleures équipes, sous une forte pression, à quel point il a bien joué, a dépassé mes attentes. Quand on passe en revue les matchs, tout a été bien fait. C’est un joueur tellement intelligent et il peut jouer à différents postes. Nous sommes ravis que l’Académie ait produit un autre joueur de haut niveau et nous espérons qu’il pourra rester longtemps.» Adoubé par son club formateur et son entraîneur, l’international U19 voit la porte à un bel avenir s’ouvrir.