LdC : Manchester City condamne des injures racistes venant de supporters du Séville FC

Dans un communiqué publié ce jeudi soir, Manchester City a condamné les injures racistes ayant visé son latéral droit Rico Lewis, titulaire mercredi face à Séville lors de la victoire cityzen (3-1) dans le cadre de la dernière journée de la Ligue des Champions, et ce en provenance du parcage visiteurs. «Manchester City condamne fermement les insultes racistes dont a été victime Rico Lewis de la part des supporters de Séville lors du match d'hier. Nous avons appris que deux arrestations ont eu lieu et nous continuons à travailler avec Séville et le GMP pour enquêter sur cette affaire. Nous ne tolérerons aucune forme de discrimination dans notre stade et nous offrirons notre soutien total à Rico après ces incidents ignobles.»

Pour répondre à ces accusations, le club andalou «condamne fermement le comportement de deux fans dans la section extérieure du stade de Manchester City, qui ont été identifiés et accusés d'avoir eu un comportement raciste envers le joueur local Rico Lewis. Le Sevilla FC attend la confirmation officielle de ces faits, dont il a connaissance par l'intermédiaire de Manchester City, et si ceux-ci sont avérés, il exclura les deux supporters identifiés de sa liste de membres. Le Sevilla FC rappelle qu'il n'y a jamais eu d'épisodes racistes ou xénophobes au stade Ramón Sánchez-Pizjuán et que ses supporters ont toujours été engagés dans la lutte contre le racisme.»