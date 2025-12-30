Strasbourg veut s’offrir un nouveau talent de Premier League cet hiver

Déjà auteur d’un mercato estival ahurissant, Strasbourg ne compte pas s’arrêter là pour 2026. La formation alsacienne avait dépensé environ 118 millions d’euros l’été dernier pour se renforcer et avait flairé des bons coups, notamment la révélation Joaquín Panichelli, le vétéran Ben Chilwell ou encore le gardien Mike Penders, en provenance de son club partenaire de Chelsea. Mais après un début de saison canon, les Strasbourgeois encaissent un sérieux coup de mou en cette fin d’année.

La suite après cette publicité

Actuellement à la 7e place de la Ligue 1, l’écurie de Liam Rosenior n’a plus gagné depuis le 9 novembre dernier et pointe ainsi sur quatre matchs de suite sans la moindre victoire. Alors, le RCSA compte bien se montrer encore attractif en vue de ce mercato hivernal et suit déjà de très près l’ailier de Dunkerque, Gessime Yassine, comme nous l’avons révélé. Et d’après la presse britannique, Chelsea aimerait s’offrir l’ex-talent de Manchester City : James McAtee (23 ans). Aujourd’hui à Nottingham Forest, le milieu offensif est ciblé par BlueCo en vue d’un prêt à Strasbourg, plutôt qu’un transfert à Chelsea.

La suite après cette publicité

Strasbourg aimerait se le faire prêter

Auteur de 37 matches toutes compétitions confondues avec Manchester City la saison dernière et ex-capitaine de l’Angleterre championne d’Europe Espoirs en juin dernier, le milieu offensif de 23 ans se présentait comme l’une des plus grandes pépites sous Pep Guardiola, mais avait finalement été transféré à Nottingham Forest l’été dernier contre 34 millions d’euros. Lui qui avait déjà été évoqué en Ligue 1, du côté de l’Olympique Lyonnais, dans le deal du transfert de Rayan Cherki à Manchester City. Sous contrat jusqu’en 2030 avec l’actuel 17e de Premier League, l’Anglais peine à trouver de la continuité en tant que titulaire depuis son arrivée et n’a toujours pas marqué le moindre but.

En ce sens, Strasbourg aimerait donc se le faire prêter cet hiver afin de redynamiser l’effectif de Liam Rosenior. James McAtee reste suivi depuis longtemps par les Blues, qui aimeraient le récupérer à long terme dans le futur. Reste à savoir quelle sera la position du joueur et de Nottingham Forest, mais L’Équipe rappelle que les relations entre les deux clubs sont très bonnes depuis le transfert de l’ailier Dilane Bakwa l’été dernier, vendu en Premier League contre 35 millions d’euros.