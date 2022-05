Le classement des top buteurs européens revient ce lundi pour le 29e et avant-dernier bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme quasiment toujours depuis le début de la saison, Robert Lewandowski est en tête. Buteur lors d'un match nul 2-2 contre Wolfsbourg, le joueur du Bayern Munich termine l'exercice avec 35 buts en 34 matches.

La suite après cette publicité

Disposant de huit pions d'avance sur ses plus proches poursuivants, il a de fortes chances de terminer en tête de ce classement à l'issue de la saison pour la seconde fois de rang. Derrière, Karim Benzema prend la deuxième place grâce à un but contre Levante (6-0) jeudi dernier. Laissé au repos contre Cadix hier (1-1), il dispose désormais de 27 buts en 31 matches. Des statistiques similaires de celles de Ciro Immobile qui joue ce soir avec la Lazio contre la Juventus et qui pourra essayer de doubler le Français.

Au pied du podium, on retrouve à la quatrième place Darwin Núñez. Le joueur de Benfica a été laissé au repos contre Paços de Ferreira et conclut sa saison avec un incroyable bilan de 26 buts en 28 matches. C'est un peu mieux que Kylian Mbappé qui arrive cinquième. Participant au festival parisien contre Montpellier (4-0), il a porté son total de buts à 25 en 34 rencontres de Ligue 1. Il a doublé l'Allemand Deniz Undav, qui marque le pas avec l'Union Saint-Gilloise et dispose comme statistiques de 25 buts en 38 matches.

Wissam Ben Yedder remonte dans le top 10

Saison terminée sans but par Patrik Schick contre Fribourg (2-1). Le buteur du Bayer Leverkusen a su trouver la faille à 24 reprises en 27 matches. Voyant triple contre Brest (4-2), Wissam Ben Yedder s'offre une incroyable remontée jusqu'à la huitième place, avec 24 buts en 36 matches (2454 minutes). Une belle performance pour le Français qui devance Dušan Vlahovic qui croise le fer avec la Juventus contre la Lazio ce soir. Enfin, Michael Frey arrive en dixième position avec 23 buts en 38 matches suite à une réalisation lors de la défaite 3-1 contre Bruges. Erling Haaland (Borussia Dortmund), Mohamed Salah (Liverpool) et Jordan Siebatcheu (Young Boys) échouent aux portes du top 10 avec 22 réalisations.

Juste derrière, la lutte est intense avec Lautaro Martinez (Inter Milan), Sébastien Haller (Ajax Amsterdam), Heung-min Son (Tottenham), Paul Onuachu (Genk), Tarik Tissadouli (La Gantoise) et Martin Terrier (Stade Rennais) en embuscade avec 21 buts. Derrière, Christopher Nkunku (RB Leipzig), Anthony Modeste (Cologne), Moussa Dembélé (Olympique Lyonnais) et Mehdi Taremi (FC Porto) affichent 20 buts, tandis que Karim Adeyemi (RB Salzbourg), Ricardo Horta (Braga), Assan Ceesay (Zurich) et Gamid Agalarov (Ufa) échouent un peu plus loin avec 19 buts.

Le classement des tops buteurs européens

1) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 35 buts en 34 matches (2952 minutes)

2) Karim Benzema (34 ans/Real Madrid/France) - 27 buts en 31 matches (2513 minutes)

3) Ciro Immobile (32 ans/Lazio/Italie) - 27 buts en 31 matches (2716 minutes)

4) Darwin Núñez (22 ans/Benfica/Uruguay) - 26 buts en 28 matches (2031 minutes)

5) Kylian Mbappé (23 ans/Paris Saint-Germain/France) - 25 buts en 34 matches (2942 minutes)

6) Deniz Undav (25 ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 25 buts en 38 matches (3345 minutes)

7) Patrik Schick (26 ans/Bayer Leverkusen/Tchéquie) - 24 buts en 27 matches (2096 minutes)

8) Wissam Ben Yedder (31 ans/AS Monaco/France) - 24 buts en 36 matches (2454 minutes)

9) Dušan Vlahovic (22 ans/Fiorentina puis Juventus/Serbie) - 23 buts en 34 matches (2864 minutes)

10) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 23 buts en 38 matches (2523 minutes)