Gerard Deulofeu est toujours fou de l'OM !

C'est une des rumeurs qui a enflammé les derniers jours du mercato hivernal phocéen. L'OM avait, selon divers médias italiens, jeté son dévolu sur Gerard Deulofeu, l'ancien joueur du FC Barcelone aujourd'hui à Udinese, où il est plutôt performant. Une opération difficile à mener à bien à quelques jours de la fin du mercato, puisque l'écurie de Serie A ne voulait pas s'en séparer sauf offre mirobolante, mais qui reste d'actualité...

Effectivement, Mundo Deportivo dévoile de nouvelles informations au sujet du joueur formé à La Masia ce week-end. On apprend notamment que le joueur est toujours dans le viseur de l'écurie phocéenne. Et ce n'est pas tout, puisque le joueur cherche également à rejoindre un club d'un standing supérieur à l'Udinese. Il l'a ainsi dévoilé dans un entretien accordé au magazine Panenka.

Le joueur veut signer à l'OM

« L'Udinese est un grand club, je suis heureux d'être ici. J'aime beaucoup ce club et ma famille est heureuse. Mais je ne peux pas nier que j'aimerais aussi rejouer dans un grand club. J'ai beaucoup d'attentes et je ne pense qu'à aller de l'avant. On verra ce qui se passe à l'avenir », a ainsi lancé le Catalan, qui totalise 6 buts et 2 passes décisives en 20 rencontres de Serie A. S'il n'évoque pas directement l'OM, pour Mundo Deportivo, il n'y a pas de doutes : il veut signer à Marseille.

Cet hiver, les dirigeants de l'Udinese demandaient un montant compris entre 20 et 25 millions d'euros pour accepter de libérer leur joueur. Pablo Longoria pourra-t-il mettre autant sur la table cet été ? Rendez-vous dès le mois de juillet pour le savoir... Mais si ça ne tenait qu'au joueur, il serait déjà joueur de l'OM...