Ligue 1 : l'OL arrache la victoire face aux Girondins de Bordeaux

La suite après cette publicité

Après sa belle victoire à Saint-Etienne dans le derby le week-end passé, l'OL recevait cette fois des Girondins de Bordeaux revigorés en ce début d'année 2021.La tâche s'annonçait plus compliquée qu'elle n'en avait l'air et ça n'a pas manqué. Les Gones ont fini par l'emporter sur un tir imparable en angle fermé de Léo Dubois dans le temps additionnel. Grâce à ce précieux succès, ils reprennent provisoirement la place de leader de la Ligue 1 en prenant un point d'avance sur le PSG et le LOSC. Bordeaux peut nourrir des regrets.

Car dans l'ensemble, les Girondins ont affiché une plus grande maîtrise dans cette rencontre, à défaut de s'offrir des situations franches. L'OL a ouvert le score un peu contre le cours du jeu grâce à un Toko Ekambi (32e) en renard des surfaces sur cette mauvaise appréciation de Koscielny. Alors que les hommes de Jean-Louis Gasset avaient commencé à reculer en fin de première période, ils repartaient mieux après la pause et égalisaient par Kalu (55e). Oudin manquait la balle de match, échouant face à un Lopes décisif (80e). Dubois en profitait sur cette dernière opportunité, logeant le cuir dans la lucarne d'un Costil médusé (90e+2). Ce n'est pas la plus belle des victoires mais elle s'est construite dans la difficulté.

Revivez le film de la rencontre sur notre live.

Le classement de Ligue 1 ici.