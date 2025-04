Manchester United : André Onana prépare déjà son départ

Dans le football, tout va très vite. André Onana (29 ans) en fait l’amère expérience. Portier titulaire de Manchester United, le Camerounais est en train de perdre très gros ces derniers jours. Il y a un peu plus d’une semaine, il n’a pas été bien inspiré lorsqu’il a donné une interview dans laquelle il a évoqué la nette supériorité des Red Devils sur l’OL, le prochain adversaire des Anglais en Ligue Europa. Sauf que ses déclarations ont été rapportées à Nemanja Matic, qui ne s’est pas privé pour l’allumer en conférence de presse, en disant qu’il est l’un des pires gardiens de l’histoire de Man U. Dans la foulée, l’ancien de l’Ajax et de l’Inter a assuré ne pas avoir voulu manquer de respect aux Gones, tout en envoyant une pique au Serbe.

En effet, il avait indiqué que lui a gagné des titres avec les Mancuniens contrairement à d’autres, c’est-à-dire Matic. Son attitude n’a pas été du goût des supporters lyonnais qui lui ont fait passer une sale soirée au Groupama Stadium jeudi dernier. Hué et insulté durant l’échauffement, il a reçu le même traitement à chaque fois qu’il a touché le ballon. Tout cela a dû jouer sur son moral et sur sa performance puisqu’il a été coupable sur les deux buts marqués par Thiago Almada et Rayan Cherki (2-2). Soutenu publiquement par ses coéquipiers et Ruben Amorim, Onana n’a pas été épargné par les médias anglais qui l’ont achevé après sa piètre prestation à Lyon. Il a d’ailleurs été rebaptisé «Calamity Onana».

L’Arabie saoudite est prête à l’accueillir

Tout cela n’a pas été du goût d’Amorim, qui l’a écarté dimanche face à Newcastle. Altay Bayindir l’a remplacé sans convaincre (défaite 4-1). Dans le même temps, la presse britannique a dévoilé que MU était déjà en quête d’un nouveau gardien pour la saison prochaine. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour Onana, qui a pu compter hier sur le soutien du Syndicat National des joueurs camerounais (Synafoc). «Le Synafoc dénonce avec véhémence ces comportements et ces propos excessifs de la part d’individus mesquins qui se sont transformés en procureurs à gage. Le Synafoc appelle par conséquent les uns et les autres à plus de retenue. Aux véritables fans de football camerounais, il demande d’apporter tout leur soutien à ce fils du pays qui porte haut les couleurs du Cameroun à l’étranger.»

Dans une situation plus que difficile, le portier de 29 ans, va retrouver sa place dans le onze jeudi soir à l’occasion du match retour face à l’OL, est en train de préparer la suite. En effet, The Sun assure ce mardi qu’Onana, qui est arrivé lundi tout sourire au centre d’entraînement de Carrington avec son agent, a déjà une option pour assurer ses arrières. Si son plan est de continuer l’an prochain avec les Red Devils, il sait qu’il n’a pas la main et que son club n’est pas satisfait de lui. Mais il a une option pour partir puisqu’il est toujours suivi par l’Arabie saoudite. Ce qui était déjà le cas lorsqu’il a quitté l’Inter. Cette porte est donc toujours entrouverte. Il reste à savoir si le gardien l’ouvrira ou la fermera cet été. La balle est dans le camp de de Manchester United. De son côté, The Atheltic révèle que le joueur, qui a été choqué de sa baisse de salaire l’été dernier, ne partira pas pour moins de 30 M€. Un prix jugé très élevé par les médias anglais et qui pourrait rebuter certains clubs et donc obliger MU à le garder. Affaire à suivre…