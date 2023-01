Le Celtic Glasgow part à la conquête du Japon !

La suite après cette publicité

Actuel leader du championnat écossais avec neuf points d’avance sur les Glasgow Rangers, le Celtic Glasgow a su arracher le match nul lors du dernier Old Firm grâce à un but du Japonais Kyogo Furuhashi dans les dernières minutes. Un joueur qui symbolise les bons résultats récents de la formation écossaise au cours des dernières années, mais aussi le virage pris par la direction sportive des Bhoys. Après une deuxième place lors de la saison 2020/2021, le Celtic s’est remodelé autour de l’expérimenté technicien australien Ange Postecoglou. Mettant progressivement sa patte sur l’équipe, il a su créer un duo magique avec le Portugais Jota et donc Kyogo Furuhashi (27 ans), fraîchement arrivé du Vissel Kobe. Déboursant 5,4M€ dans l’opération, le Celtic Glasgow n’avait pas hésité pour s’offrir un joueur qui sortait d’une bonne saison dans le club d’Andres Iniesta (16 buts en 22 apparitions). L’adaptation à la Ladbrokes Premiership a été très facile avec 20 buts et 5 offrandes en 33 matches pour sa première saison au club et un titre acquis à la fin de la saison.

Une réussite d’un excellent joueur japonais qui a permis au Celtic Glasgow de se rappeler au bon souvenir de Shunsuke Nakamura auteur d’un joli passage au club entre 2005 et 2009. Une réussite qui a convaincu les Bhoys de cibler une partie de leur recrutement du côté du pays au soleil levant, d’autant plus que son coach Ange Postecoglou sortait d’une expérience de trois ans du côté de Yokohama F. Marinos. Ciblant déjà des joueurs de J-League lors de l’été 2021 malgré la seule venue de Kyogo Furuhasi, le Celtic Glasgow s’offrait un magnifique coup à trois bandes l’hiver dernier. Ainsi, Daizen Maeda (25 ans, ex Yokohama F. Marinos), Reo Hatate (25 ans, ex Kawasaki Frontale) et Yosuke Ideguchi (26 ans, ex Gamba Osaka) faisaient leur arrivée du côté du Celtic Park. De quoi renforcer son attaque avec le premier et son milieu de terrain avec les deux autres moyennant moins de 4 millions d’euros au total. Un chiffre abordable pour le Celtic Glasgow qui a su ravir son coach qui connaissait parfaitement ces trois éléments.

Une stratégie payante

Ange Postecoglou évoquait ces trois renforts il y a un an : «j’ai travaillé avec lui (Daizen Maeda ndlr) au Japon à Yokohama. C’est un personnage vraiment déterminé à vouloir être le meilleur possible. J’avais à cœur de le faire venir pendant le mercato estival, mais c’est très difficile de faire venir des joueurs japonais à la mi-saison… C’était celui que je pensais que nous pouvions attendre jusqu’en janvier pour le faire venir […] C’est un joueur (Reo Hatate ndlr) que j’ai vu évoluer tout en coachant au Japon. Kawasaki Frontale est une équipe fantastique, c’est une équipe exceptionnelle depuis cinq ans. Ils ont un talent important au sein de leur équipe et Reo était définitivement l’un d’entre eux. Vous avez pu voir qu’à partir du moment où il est entré dans leur équipe première, il a eu beaucoup de succès, il joue dans un club qui exige le succès et veut gagner chaque semaine… Donc j’ai su à nouveau qu’il avait le bon caractère et tempérament […] Yosuke (Ideguchi ndlr) est quelqu’un que j’ai suivi parce que lorsque je dirigeais l’équipe nationale d’Australie, il faisait partie de l’équipe nationale du Japon. C’était quelqu’un que nous avions repéré et c’est un jeune talent vraiment excitant. Encore une fois, un homme que je suis vraiment ravi de faire venir et avec qui je suis heureux de travailler.» Douze mois après, le bilan est positif.

À l’instar de Brentford et de son arsenal danois, du Shakhtar Donetsk avant la guerre en Ukraine et ses Brésiliens, le Celtic se forme sa petite armada japonaise et cela prend forme. Reo Hatate est précieux dans l’entrejeu et s’est imposé comme un cadre avec 25 apparitions cette saison pour 4 buts et 5 offrandes. Situation similaire pour Kyogo Furuhashi qui confirme sa première saison et se retrouve meilleur buteur du championnat (16 buts et 1 offrande en 25 matches toutes compétitions confondues). Pas considéré comme un titulaire, Daizen Maeda reste un joueur très utilisé avec 26 apparitions pour 6 buts et 4 offrandes qui lui confèrent le statut de joker de luxe. C’est compliqué en revanche pour Yosuke Ideguchi, victime d’une blessure au genou, qui comptait 6 apparitions l’an dernier et n’a pas joué la moindre minute de l’exercice actuel. Une politique sportive qui paye quand on voit les résultats du club de Glasgow et les réussites individuelles de trois éléments sur quatre. Seule petite déception, Reo Hatate et Kyogo Furuhashi n’ont pas été de l’aventure nippone lors de la Coupe du monde 2022 (1/8e de finale) malgré leurs belles prestations. Daizen Maeda a participé à ce tournoi et a d’ailleurs marqué lors de l’élimination contre la Croatie (1-1/3-1 aux Tab).

Le Celtic continue de bâtir au Japon

Souhaitant imposer un vrai lien avec le Japon afin d’affiner ce secteur stratégique de recrutement, le Celtic a d’ailleurs annoncé un partenariat avec Goal App Japan pour organiser des évènements de formation via son académie pour des jeunes filles et garçons de 7 à 12 ans sur le sol nippon. «Nous sommes vraiment ravis de nous associer à Goal App Japan et d’offrir aux jeunes joueurs de football japonais l’opportunité de découvrir ce que c’est que de jouer à la manière du Celtic. Nous avons actuellement cinq joueurs japonais qui jouent pour le Celtic et nous aimerions utiliser ce partenariat pour inspirer la prochaine génération de joueurs à soutenir et potentiellement jouer dans notre fantastique club de football», a notamment déclaré le responsable de l’académie du club écossais Chris Smith. Une politique qui dépasse donc le simple cadre des transferts et qui confirme la volonté d’aller à l’assaut d’une nouvelle terre propice au développement du football.

Cet hiver, le Celtic Glasgow a de nouveau dégainé pour s’offrir deux joueurs japonais avec Tomoki Iwata (25 ans, Yokohama F. Marinos) et Yuki Kobayashi (22 ans, Vissel Kobe). Le premier qui compte 4 capes avec les Blue Samouraïs, mais qui a manqué la dernière Coupe du monde, vient d’être élu meilleur joueur de J-League et a été prêté avec obligation d’achat. De quoi satisfaire le coach Ange Postecoglou : «nous sommes vraiment ravis d’amener Tomoki au Celtic. Je suis sûr qu’il sera un joueur que nos supporters aimeront. Il est polyvalent et peut évoluer en défense ou au milieu de terrain. C’est un footballeur avec un gros volume et avec de grandes qualités. Il vient de réaliser une saison brillante.» Plus jeune, Yuki Kobayashi a été transféré directement et aura certainement un rôle plus secondaire dans un premier temps. Deux transferts qui confirment néanmoins la volonté du Celtic Glasgow de miser sur un pays qui connaît actuellement un grand bond en avant en ce qui concerne son football.