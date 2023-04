Ligue 2 : Saint-Etienne l’emporte à Paris, Le Havre reste en tête, Niort coule

Après la victoire des Girondins de Bordeaux contre Bastia (2-0), le sprint final se poursuivait en Ligue 2 avec le multiplex de la 30e journée, ce samedi. Dans le haut du classement, Le Havre, qui n’a gagné que deux de ses cinq dernières rencontres, a concédé le match nul sur sa pelouse, contre Guingamp (12e) et reste donc à cinq points de Bordeaux. Plus bas dans le classement, l’AS Saint-Etienne (11e) a remporté une belle victoire contre le Paris FC (9e) et remonte vers la première moitié de tableau, après un début de saison désastreux.

À l’inverse du SM Caen, battu à Quevilly (0-1). Le FC Metz (3e) pensait réaliser la meilleure opération de la soirée en s’imposant à Pau, mais les Grenats ont été rattrapés par Pau (16e) et ont manqué de revenir à deux points du FCGB. Avec son large succès à Niort, Sochaux (4e) reste également dans la course (3-0). Le Chamois niortais est d’ailleurs toujours bon dernier et reste à sept points d’Annecy, premier non-relégable. Toujours dans le bas de tableau, Nîmes (19e) s’est incliné à Amiens (10e) et reste mal embarqué pour espérer se maintenir. De son côté, Laval (17e) s’écroule encore avec une nouvelle défaite à domicile contre Grenoble (6e). La seule belle opération du bas de tableau aura été pour Dijon (19e), victorieux contre Rodez (13e), pour la première de Pascal Dupraz sur son banc (1-0).

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 Le Havre 61 30 16 13 1 40 14 26 2 Bordeaux 56 30 16 8 6 42 23 19 3 Sochaux 52 30 15 7 8 49 26 23 4 Metz 52 30 14 10 6 45 27 18 5 Bastia 48 30 14 6 10 35 34 1 6 Grenoble 47 30 13 8 9 30 25 5 7 Caen 46 30 12 10 8 37 32 5 8 QRM 42 30 11 9 10 33 32 1 9 Paris FC 40 30 11 7 12 35 37 -2 10 Amiens 40 30 11 7 12 32 37 -5 11 ASSE 39 30 11 9 10 47 45 2 12 Guingamp 39 30 10 9 11 36 38 -2 13 Rodez 34 30 8 10 12 30 38 -8 14 Pau 34 30 8 10 12 23 33 -10 15 Valenciennes 33 29 7 12 10 32 39 -7 16 Annecy 33 29 8 9 12 30 38 -8 17 Laval 31 30 9 4 17 33 45 -12 18 Dijon 29 30 7 8 15 26 36 -10 19 Nîmes 29 30 8 5 17 32 44 -12 20 Niort 26 30 7 5 18 27 51 -24 Voir le classement complet

Les résultats de la soirée