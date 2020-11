Nice : Amine Gouiri se compare avec Karim Benzema

Formé à l'Olympique Lyonnais, Amine Gouiri n'a pas réellement eu sa chance de s'imposer avec son club formateur. Le jeune attaquant a été transféré cet été à l'OGC Nice, où il gagne en temps de jeu et montre l'étendue de son talent. Depuis le début de saison, l'international Espoirs compile 6 buts en 12 matchs toutes compétitions confondues.

Un bon début de saison, sur lequel il s'est confié à L'Equipe. Et le quotidien sportif a tenté de le comparer à Karim Benzema, lui l'attaquant technique : « on m’a souvent comparé à lui. Il a commencé sur un côté, comme Lacazette, car un jeune ne peut pas jouer d’emblée numéro 9. Pour avoir du temps de jeu, on te met sur le côté. Pour jouer en pur 9, il faut avoir de l’expérience, car c’est pour moi le poste le plus dur. Sur le côté, tu touches plus de ballons, tu es face au jeu, c’est plus facile pour te mettre en confiance ».