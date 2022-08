Liverpool, c'est quoi le problème ?

La suite après cette publicité

Ce mardi 23 août matin, beaucoup doivent encore halluciner en regardant le classement de la Premier League. Certes, seulement trois journées ont été jouées, mais avouez que le début de saison des clubs d’outre-Manche interpelle. Arsenal est premier invaincu avec 9 points, devant Manchester City et Leeds (7 pts). Chelsea est seulement douzième (4 pts), mais que dire de Liverpool ? Les Reds ne sont que seizièmes avec 2 petits points, derrière Manchester United (14e, 3 pts), un rival pourtant encore très malade. Mais hier, les Red Devils ont su se révolter alors que certains de leurs supporters avaient mis une ambiance électrique aux abords d’Old Trafford avant le début de la rencontre. Vainqueurs 2 buts à 1, les hommes d’Erik ten Hag savourent ce matin cette bulle d’oxygène après de longues semaines passées en apnée.

De leur côté, les partenaires de Mohamed Salah font grise mine. Surtout leur défense. Depuis le début de la saison, l’arrière-garde de la Mersey n’a pas rendu un seul clean-sheet et l’association Virgil van Dijk-Joe Gomez est loin de faire des étincelles. Hier, l’attitude du Batave sur le but de Jadon Sancho a d’ailleurs beaucoup fait parler. En choisissant de rester devant son but au lieu d’aller presser le Mancunien, seul dans la surface, van Dijk s’est attiré les foudres des commentateurs, mais aussi de son partenaire James Milner. Pour le Telegraph, les deux joueurs n’ont d’ailleurs pas cessé de se faire des reproches durant le match, symbole du début de saison compliqué de Liverpool. Ancien pensionnaire d’Anfield devenu consultant pour Skysports, Jamie Carragher, que CR7 a royalement snobé, a lui aussi été surpris.

Un effectif décimé par les blessures

« Liverpool était absolument choquant défensivement. Chaque fois que United avançait dans cette première période, ils semblaient vouloir marquer. C'était embarrassant. Liverpool était dépassé. MU était exceptionnel, mais Liverpool n'était pas prêt pour un match de derby. Ils ne semblaient pas prêts pour le match et cela inquiétera Jürgen Klopp. La défense de Manchester United a reçu beaucoup de critiques après le match à Brentford (0-4) donc Liverpool doit recevoir exactement le même traitement après cette performance. » Outre les problèmes de la charnière centrale, le Telegraph évoque également l’incapacité des Reds à recruter un milieu de poids pour tenter d’expliquer cette entame de championnat très mauvaise. D’autres ne manquent pas de souligner que le départ de Sadio Mané au Bayern Munich a peut-être été sous-estimé.

Jürgen Klopp, lui, pointe surtout du doigt un effectif décimé (Thiago Alcantara, Diogo Jota, Joel Matip, Ibrahima Konaté, Caoimhin Kelleher, Naby Keita, Curtis Jones, Alex Oxlade-Chamberlain, Calvin Ramsay sont blessés, Darwin Nuñez est suspendu et Fabinho a démarré sur le banc). « Il est évident que nous sommes dans une situation délicate en termes de blessures. Nous passons la semaine avec 14-15 joueurs pros disponibles, nous devons nous assurer qu'aucun d'entre eux ne se blesse, car il n'y a plus vraiment d'options. Je suis préoccupé, ce n'est pas facile pour le moment, mais c'est comme ça. Nous nous préparons maintenant pour Bournemouth, Newcastle et Everton, c’est comme ça. Nous pouvons mieux jouer, nous le savons, mais nous avons eu beaucoup de bons moments aujourd’hui (hier) ». Le calvaire des Reds n'est peut-être pas terminé.