Rayo Vallecano : les vérités amères d’Etienne Eto’o, le fils de Samuel Eto’o

Le football en héritage. À 22 ans, Etienne Eto’o est un véritable passionné de ballon rond tout comme son père. Un certain Samuel Eto’o. Légende du football camerounais, l’ancien attaquant a fait une brillante carrière, marquée notamment par ses passages au FC Barcelone et à l’Inter Milan. Mais il a aussi porté les couleurs de Chelsea, de l’Anzhi, du Real Madrid ou encore de Majorque. C’est d’ailleurs durant son passage dans le club insulaire, entre 2000 et 2004, qu’est né son fils Etienne. En effet, il est né à Palma le 18 août 2002. Une île où il a aussi fait ses premiers pas en tant que footballeur. Passé par Majorque, il a ensuite joué à l’Atlético Baléares, au Real Oviedo et à Vitoria Guimarães dans les catégories jeunes.

En seniors, il a posé ses valises à Poblense à Majorque, avant de rejoindre Madrid où il a joué pour le club de Collado Villalba et au Rayo Majadahonda. Un parcours assez confidentiel de la part du fils de Samuel Eto’o. Mais depuis juillet dernier, sa carrière a pris un nouveau tournant puisqu’il a signé une saison en faveur du Rayo Vallecano. Recruté pour jouer avec l’équipe réserve du club de la banlieue de Madrid (21 buts en 23 matches), il a aussi été intégré au groupe professionnel. Sur le banc à 6 reprises, il est apparu 2 fois sur le terrain depuis le début de la saison. En effet, il a joué 15 minutes le 29 octobre dernier face au CD Villamuriel en Coupe du Roi. Et il a participé à la victoire de son équipe 5 à 0 puisqu’il a marqué 1 but.

Un nouveau départ au Rayo Vallecano

Quelques mois plus tard, l’attaquant d’1m91 a fait ses débuts en Liga. C’était le 22 février dernier à l’occasion de la rencontre face à Villarreal (défaite 1 à 0). L’international U23 camerounais (3 capes, 1 but) n’avait pas eu beaucoup de temps à se mettre sous la dent puisqu’il n’avait joué que 3 petites minutes. Mais l’important était ailleurs pour Etienne Eto’o. «J’attendais ce moment depuis très longtemps. Tous les efforts de ma famille, de ma mère et de tous les gens qui m’aiment, pour que ce moment arrive, en valent la peine», avait-il avoué très ému. Ce jeudi, il a donné sa première grande interview dans l’émission Radio Estadio Noche sur Onda Cero. L’occasion de revenir sur ces derniers mois agités pour celui qui monte en puissance.

«Toute cette année a été un rêve. Je suis très reconnaissant envers l’entraîneur qui a vu quelque chose en moi pour me donner cette opportunité.» Mais il est conscient de revenir de loin, après des débuts compliqués. « Je n’étais pas à la hauteur à Oviedo, je dois faire mon autocritique. Au Portugal, c’était aussi une période difficile d’un point de vue personnel, une autre déception. C’est à ce moment-là que ma mère m’a dit de retourner à Majorque et j’ai recommencé à zéro en jouant pour Poblense.» Ensuite, Etienne Eto’o a été interrogé sur ses liens avec son père. « La relation avec lui est désormais très bonne, cette stabilité mentale m’a beaucoup profité car elle a coïncidé avec mon meilleur moment.»

Il est en fin de contrat cet été

En effet, ils n’ont pas toujours été en bons termes et proches par le passé comme il l’a reconnu. Mais c’est de l’histoire ancienne pour le jeune attaquant, qui est heureux de son nom et de son héritage. « Pour moi, porter le nom de famille de mon père est une source de fierté et je sais qu’il est extrêmement fier et excité par cette nouvelle étape de ma carrière.» Puis, il a joué au jeu des comparaisons avec son père, puisqu’ils sont tous les deux attaquants. « Je suis un attaquant différent, mais j’ai des choses qui viennent de mon père. J’ai un modèle à la maison depuis que je suis petit, j’ai toujours su que je voulais être footballeur. J’ai vu tout ce que mon père a pu réaliser en partant de rien et quand j’ai eu des moments difficiles, j’ai toujours pensé à lui.»

Et il aura forcément une pensée pour lui dimanche après-midi, au moment de s’asseoir sur le banc au Santiago-Bernabéu pour affronter le Real Madrid. Un club où son père a joué entre 1996 et 2000 (il a été prêté à plusieurs reprises durant cette période, ndlr). Nul doute que Samuel Eto’o sera également ému pour son fils, qui a profité de son bon début de saison avec la réserve et des blessures au sein du groupe professionnel pour se faire une place dans l’effectif d’Iñigo Pérez. « Je l’aime beaucoup. J’aimerais qu’il reste avec nous le plus longtemps possible, mais (s’il ne joue pas plus souvent) c’est à cause du nombre de joueurs que j’ai, qui est important. Il aura probablement plus de minutes de jeu et pourrait même rivaliser avec Sergi Guardiola pour la deuxième place dans la ligne d’attaque.» En fin de contrat en juin, Etienne Eto’o trace sa route pour décoller cette image de "fils de" qui lui colle à la peau et au maillot.