OM : Azzedine Ounahi sort du silence après sa blessure

S’il a brillé lors du match amical entre le Maroc et le Brésil, Azzedine Ounahi s’est malheureusement fracturé le doigt pied et doit se faire operer. Sa saison a l’OM est déjà terminée comme l’a confié son coach Igor Tudor ce jeudi en conférence de presse. Après cette nouvelle, le Marocain est sorti du silence via son compte Instagram.

«Comme vous avez pu le voir j’ai été victime d’une blessure lors du match amical contre le Brésil. Les radios ont diagnostiqués une fracture au niveau de l’orteil qui nécessite une intervention chirurgicale. Je vais être contraint d’être éloigné des terrains pendant quelques mois. Je suis évidemment déçu de ne pas pouvoir accompagner mes coéquipiers dans le sprint final mais je ferais le maximum pour être prêt pour le début de la saison prochaine. Merci pour tous vos messages et votre compassion.»

