OM : l’incroyable stat sur les buts encaissés dans le temps additionnel

L’OM s’est encore sabordé dans les derniers instants. Opposés à Strasbourg, au Vélodrome, lors de la 22e journée de Ligue 1, les Marseillais ont concédé un nouveau match nul après un penalty transformé par Panichelli dans le temps additionnel (2-2). Une égalisation tardive qui illustre parfaitement l’impact décisif du temps additionnel sur la saison olympienne, déjà pénalisée à plusieurs reprises dans les arrêts de jeu.

La suite après cette publicité

Et si ces buts de dernière minute n’existaient pas, le classement serait d’ailleurs radicalement différent. Le PSG, l’OM et le RC Lens partageraient la tête avec 47 points chacun, tandis que l’OL serait quatrième avec 43 unités. Dans la réalité, Paris domine avec 51 points, devant Lens (49), l’OL (42) et Marseille, relégué au pied du podium avec 40 points. La preuve que les ultimes secondes peuvent peser très lourd dans la course au titre et à l’Europe.