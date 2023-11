Le Havre : Mohamed Bayo, la fin d’un long chemin de croix ?

C’est l’une des belles surprises du début de saison en Ligue 1. Fraîchement promu dans l’élite du football français, Le Havre figure actuellement dans la première moitié du classement avec 14 points enregistrés en 11 rencontres. La formation normande, qui n’avait plus gagné ni marqué depuis le 24 septembre et la réception de Clermont (2-1), a renoué avec le goût de la victoire dans une rencontre au scénario rocambolesque marquée par deux interruptions en raison de l’utilisation d’engins pyrotechniques par les supporters du TFC. Au retour des vestiaires, l’attaquant néerlandais Thijs Dallinga, malheureux lors du premier acte après avoir manqué son penalty, a sanctionné des Havrais (1-0, 48e) pourtant auteurs de 45 premières minutes de bonne facture. Malgré tout, les Ciel et Marine ont fait preuve de caractère pour revenir dans la partie et s’en sont remis à Mohamed Bayo.

Aligné à la pointe de l’attaque normande, l’attaquant guinéen est sorti de sa boîte au moment opportun. Plutôt discret au cours du premier acte, le joueur de 25 ans a enflammé la fin de partie en égalisant dans les dix dernières minutes au terme d’un joli numéro en solitaire (1-1, 82e). Puis, dans les dernières secondes du temps additionnel, l’ancien buteur du CF63 a crucifié ses adversaires, acculés dans leur moitié de terrain depuis l’égalisation, en plaçant une lourde frappe sous la barre transversale de Guillaume Restes (1-2, 90e+4). Suffisant pour permettre aux Hacmens d’infliger leur première défaite à domicile aux Toulousains en championnat et ainsi offrir un succès précieux à son équipe, le troisième de la saison et le premier à l’extérieur, qui soit dit en passant remonte au septième rang.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Monaco 23 11 11 7 2 2 25 14 7 Le Havre 14 11 -1 3 5 3 12 13

«J’ai eu une période difficile où je n’ai pas joué pendant pratiquement un an. Là, ce n’est que mon cinquième match de la saison. Je n’ai disputé aucun match de préparation. Le temps de reprendre le rythme et de s’adapter, il faut du temps. C’est normal qu’il puisse y avoir des périodes creuses mais aujourd’hui, dieu merci je me sens bien et ça se ressent sur le terrain… Mon doublé ? Je pense que c’est l’un des meilleurs de ma carrière dans le sens où on perdait. Revenir au score et prendre l’avantage avec ce scénario-là, c’est génial. Il reste beaucoup de matchs, il ne faut pas s’enflammer et se battre avec nos qualités. Le temps de retrouver du rythme et le fait que mes coéquipiers aient confiance en moi, ça me libère un peu plus», a renseigné l’international guinéen au micro de Paris Normandie à l’issue de la rencontre.

De bon augure pour l’international guinéen (15 sélections, 4 buts). Sa prestation remarquée face au club haut-garonnais va lui permettre d’engranger de la confiance au sortir d’une saison éprouvante à Lille. Grand artisan de la montée du club auvergnat dans l’élite du football français ainsi que du maintien lors de sa première saison en Ligue 1, le natif de Clermont-Ferrand a été l’une des révélations du championnat de France lors de l’exercice 2021-22 en bouclant cette session avec 14 pions au compteur. Ses prestations remarquées avec le CF63 ont aiguisé l’appétit du LOSC qui a déboursé pas moins de 14 M€ pour s’attacher ses services. Mais son aventure dans le Nord a très mal débuté, la faute à une virée nocturne alcoolisée la veille d’une opposition face au Paris Saint-Germain (1-7, 3e journée de Ligue 1). C’est d’ailleurs à l’issue de cette cuisante défaite que Mohamed Bayo a été écarté du groupe par son entraîneur de l’époque, Paulo Fonseca, pendant plusieurs mois.

«Ce moment-là, il a été un peu difficile. Avec cette erreur, c’était normal d’être mis à l’écart, je ne l’ai pas mal pris car le club a pris une bonne décision. Je n’avais pas à faire ça, j’en suis sincèrement désolé. Cela a fait beaucoup de mal aux gens de ma famille, notamment à ma mère. C’est quelque chose qui m’a fait grandir et qui m’a permis de prendre en maturité. Tout le monde dans la vie a le droit à une seconde chance, j’espère que je vais l’avoir et je suis prêt à la saisir», confiait l’attaquant des Dogues lors d’un entretien accordé à Téléfoot, l’hiver dernier. Si cet écart de conduite aurait pu lui coûter très cher et le priver pendant toute une saison de fouler les pelouses de Ligue 1, Mohamed Bayo a souhaité immédiatement regagner la confiance de ses dirigeants. En janvier, l’avant-centre de 25 ans a inscrit trois buts, dont un doublé contre Troyes avant de disparaître à nouveau des radars. Relégué dans la hiérarchie des attaquants, l’ancien Clermontois s’est contenté de quelques bouts de matchs jusqu’à la fin de l’exercice 2022-23. Apparu à une seule reprise lors de la pré-saison, (entré en jeu lors d’un match amical perdu contre Empoli, le 29 juillet), Mohamed Bayo a très vite compris que les Dogues ne comptaient plus sur lui pour la saison à venir. C’est d’ailleurs à l’occasion du nul inaugural entre l’OGC Nice et le LOSC (1-1, 11 août 2023) que Paulo Fonseca a scellé son avenir dans le Nord. «Mohamed Bayo ne fait pas partie de notre projet pour cette saison», avait déclaré le Lusitanien au micro de Prime Vidéo.

Au Havre, Le Guinéen retrouve des couleurs et force l’admiration de son coach

N’entrant plus dans les plans du technicien portugais, le natif de Clermont-Ferrand a été annoncé dans le viseur de plusieurs clubs étrangers en vue d’un prêt avec option d’achat. Cependant, les exigences des Dogues, qui réclamaient pas moins de 14 M€ pour Mohamed Bayo (soit le prix dépensé à l’époque pour l’arracher à Clermont), ont rapidement refroidi les prétendants, estimant que cette somme était bien trop élevée, qui plus est pour un joueur qui sortait d’une saison frustrante (5 buts en 30 apparitions toutes compétitions confondues). C’est dans ce contexte que Le Havre, fraîchement promu en première division, a pointé le bout de son nez, désireux de compter sur son expérience du haut niveau. Dans les derniers instants du mercato estival, l’attaquant guinéen a ainsi été prêté sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison dans un environnement plus propice à son épanouissement personnel. Si les premières critiques n’ont pas tardé à fuser quelques semaines après son arrivée, Mohamed Bayo a répondu à ses détracteurs de la meilleure des manières. L’ancien Lillois, muet depuis plus d’un mois et une réalisation contre son club formateur, Clermont (2-1, 6e journée de Ligue 1), a mis un terme à une disette de trois matchs consécutifs sans marquer en plantant un doublé face au Téfécé.

«Quand il y a une persévérance, quand il y a une capacité à rester concentré malgré la difficulté, à tout moment la confiance pour un buteur peut revenir. Il a suffi d’une action de classe pour mettre ce premier but et puis derrière, quand la confiance est aussi forte, quand il y a un deuxième ballon qui traîne, il va la pousser au fond avec envie… C’est un buteur, quand il est effacé, et c’est pour cela qu’on le laisse sur le terrain aussi longtemps. À tout moment, il peut déclencher et peut marquer de n’importe quelle position à n’importe quel moment. On est très heureux pour lui car avec les matchs de Lens et Metz, il a eu des occasions qui ne sont pas allées au fond. Aujourd’hui, il a explosé le compteur», a jugé Luka Elsner en conférence de presse. À son tour, Mohamed Bayo a souhaité dédicacer sa performance à son coach ainsi qu’à ses coéquipiers en signe de reconnaissance pour le soutien apporté.

«Suis-je le facteur X ? Je ne dirais pas ça car c’est avant tout un travail d’équipe. Moi, je suis présent dans le dernier geste. Mais si les autres ne font pas le travail avant, je ne peux pas arriver jusqu’à ce geste-là. Le coach est réaliste et pense que l’on est capable de faire de grandes choses ensemble et ça passe par l’entraînement. C’est une bonne personne (Luka Elsner ndlr) qui a envie de nous faire avancer donc je suis très heureux de travailler avec lui. Face à Monaco, ça ne va pas être facile mais on est Havrais donc tout est possible», a-t-il exprimé devant les caméras de Prime Vidéo. Désormais, Mohamed Bayo, qui porte son total cette saison à 3 buts en 7 participations (dont 3 comme titulaire), doit confirmer son regain de forme face à l’AS Monaco, actuellement troisième de Ligue 1, dans le cadre de la 12e journée du championnat de France (ce samedi 21h00). Avant de disputer avec la Guinée les deux premiers matchs de qualification pour la prochaine Coupe du monde, face à l’Ouganda (17 novembre) puis contre le Botswana (21 novembre)…