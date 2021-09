Ligue des Champions : le PSG assuré de toucher le jackpot même en cas de catastrophe

La Ligue des Champions, cela peut rapporter gros. Les mastodontes de la planète football ne l'occultent jamais en effectuant leurs budgets prévisionnels d'ailleurs. Une qualification pour la coupe aux grandes oreilles assure en effet des revenus non négligeables aux clubs concernés. Le Paris Saint-Germain ne déroge pas à la règle évidemment. Récemment, les futures primes perçues par nos représentants français dans les trois compétitions européennes ont été dévoilées. Et le PSG intègre le cercle très fermé des clubs les mieux lotis à ce petit jeu.

La suite après cette publicité

Comme le révèle Le Parisien, les pensionnaires du Parc des Princes sont déjà assurés de rafler au moins 70,83 millions d'euros avant même d'avoir démarré la compétition ! Ceux-ci se décomposent de la manière suivante : la formation présidée par Nasser Al-Khelaïfi va percevoir 15,64 millions d'euros comme prime de participation à la phase de groupes de Ligue des champions. Les 32 clubs qualifiés toucheront la même somme.

Un sacré pactole même en cas de scénario cauchemardesque

Si le pire scénario arrivait pour les hommes de Mauricio Pochettino, à savoir six défaites contre Bruges, le RB Leipzig et Manchester City, ces derniers passeraient à côté des primes de résultat, soit 930 000 euros le nul et 2,8 millions la victoire. Le Paris SG verrait également la prime de qualification aux huitièmes de finale lui passer sous le nez, soit 9,6 millions d'euros. Mais que les supporters parisiens se rassurent, leur équipe favorite peut se reposer sur son bon classement UEFA lors des dix dernières années.

Ainsi, grâce au coefficient calculé par rapport à ses prestations dans les compétitions européennes, le club francilien actuellement septième, toucherait un pactole de 29,56 millions d'euros. Enfin, l'ultime manne financière proviendra des parts de marché qui représentent en fait la valeur des droits TV dans le pays des clubs concernés. Le PSG qui va se partager le butin avec le LOSC, va récupérer une jolie somme, et ce même si l'aventure s'arrêtait brutalement et que les Dogues filaient en finale. Selon l'Observatoire du Sport Business, le Paris Saint-Germain serait assuré d'empocher 25,63 millions d'euros. Nous arriverions donc aux fameux 70,83 millions d'euros annoncés en préambule de ce papier. Fort logiquement, Nasser Al-Khelaïfi et ses collaborateurs attendent beaucoup mieux que le montant annoncé...