PSG : Vitinha revient sur l’explosion d’Ousmane Dembélé

Le PSG est sur un petit nuage. Alors que certains doutaient de l’équipe de Luis Enrique en début de saison, la victoire 4-2 face à Manchester City, en janvier dernier, dans le cadre des play-off de la Ligue des Champions, semble avoir consolidé l’équipe parisienne et lui avoir fait passer un cap. Parmi les éléments au cœur de ce nouveau visage, on retrouve Ousmane Dembélé, auteur de 24 buts toutes compétitions confondues cette saison. Et le Français impressionne ses coéquipiers.

Dans un entretien accordé à France Télévisions, Vitinha a été interrogé sur la montée en puissance de l’ambidextre. Et le Portugais ne sait pas comment expliquer la transformation de celui qui était régulièrement moqué pour sa maladresse face au but en véritable tueur devant la cage : « C’est difficile de trouver une explication. Lui non plus n’a pas l’explication. Il a juste commencé à marquer, il a pris confiance. Il avait cette capacité à faire ça depuis longtemps. Ça ne vient pas de nulle part. On est heureux pour lui. Il aide beaucoup l’équipe comme ça. J’espère que ça va durer longtemps. » Les Parisiens auront besoin de leur attaquant plus que jamais pour défier Liverpool en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, mardi prochain.