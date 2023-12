OL : le coup de gueule de Nicolás Tagliafico

Champion du monde en titre et après de belles années du côté de l’Ajax, Nicolás Tagliafico n’est pas venu à Lyon pour jouer le maintien. Le latéral gauche est arrivé il y a un an et demi avec l’idée de disputer le haut de tableau et les places européennes. Mais après une première moitié de saison complètement ratée, l’OL se bat bel et bien pour ne pas descendre. Cette 18e et dernière place en championnat ont aussi pour conséquence de faire tourner les entraîneurs. Le banc de touche a déjà connu 4 coachs différents depuis la 1ère journée entre Laurent Blanc, Jean-François Vulliez, Fabio Grosso et désormais Pierre Sage. Une situation qui ne convient pas à Tagliafico, lequel a poussé un coup de gueule en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«C’est la première fois dans ma carrière que j’ai eu autant d’entraîneurs en si peu de temps. Ça ne parle pas en bien de l’équipe. C’est un cercle vicieux, l’équipe fait de mauvais résultats et on change d’entraîneur, puis ça se répète. C’est une mauvaise situation pour tout le monde. Il faut changer quelque chose, faire son autocritique. Il faut changer cela, démarre l’Argentin en conférence de presse. L’entraîneur qui arrive, il vient pour aider, donner de lui-même mais à la fin, c’est à nous de tout donner, de tout faire ensemble, en défense à 5 ou pas. On travaille avec cet entraîneur de la même façon qu’avec les autres. Il y a eu quelques petits changements tactiques, qui ont fait du bien à certains, mais le plus important, c’est d’aller vers l’avant et de gagner» lâche le gaucher, ciblant au passage quelqu’uns de ses coéquipiers. «Il y a des personnalités un peu plus faibles dans l’équipe et tout cela réuni génère la situation que l’on connait en ce moment.»