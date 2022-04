Serie A : l'Inter leader provisoire après sa victoire facile face à l'AS Rome

Ce samedi en fin d'après-midi, l'Inter Milan, à la lutte dans la course au titre avec Naples et Milan, recevait l'AS Rome, qui, aux côtés de la Lazio, de la Fiorentina ou encore de l'Atalanta, se bat pour la cinquième place, qualificative en Ligue Europa. Les Intéristes, qui se s'étaient qualifiés cette semaine en finale de la Coupe d'Italie après leur large victoire face aux Rossoneri, enchaînaient également trois victoires consécutives en championnat, tandis que les hommes de José Mourinho, qui défieront Leicester en demi-finale de Ligue Europa Conference jeudi prochain, restaient quant à eux sur une série de 12 matchs sans défaite en championnat, qui prenait donc fin ce samedi.

Dans un Giuseppe Meazza bien rempli et dans lequel Mourinho et Inzaghi alignaient tout deux une défense à 3, ce sont les Nerazzurri qui ouvraient la marque après une très belle contre-attaque conclue par Denzel Dumfries (30e), pour son 5e but de la saison, avant que Marcelo Brozovic n'inscrive un petit bijou avant la pause (40e). Au retour des vestiaires, Lautaro Martinez, d'un coup de tête sur corner, marquait le troisième but des siens (51e). Les Romains sauvaient tout de même l'honneur sur un beau but d'Henrikh Mkhitaryan en fin de match (85e). Avec cette victoire, l'Inter passe en tête du championnat à cinq journées de la fin, tandis que l'AS Rome reste 5e mais reste à portée de la Fio et de la Lazio, qui comptent respectivement deux et un match en moins.