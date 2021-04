L'annonce forte de Dortmund sur Erling Haaland

La suite après cette publicité

C’est la bombe du jour. Alf-Inge Haaland, le père d’Erling Haaland, et Mino Raiola, son agent, étaient aujourd’hui à Barcelone pour discuter avec les dirigeants du club catalan concernant une possible arrivée du buteur norvégien cet été. Alors que les clubs s’activent pour tenter d’arracher l’attaquant au Borussia Dortmund, le club allemand, lui, souhaite conserver son prodige de 20 ans le plus longtemps possible, comme l’a expliqué Michael Zorc à Sky Sport.

«Hier, j'ai parlé à Mino Raiola. Nous avons clairement indiqué nos intentions», a expliqué le directeur sportif du BvB, sous-entendant que leur intention était évidemment de ne pas vendre l’international norvégien cet été. Le feuilleton ne fait que commencer.