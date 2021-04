FC Barcelone : ça brûle pour Erling Haaland !

La suite après cette publicité

« C'est décevant. Il ne joue pas avec la même confiance. Avec Dortmund, il se tape lui-même sur la tête s'il rate ce genre de passe. Il a abandonné. Je ne dis pas qu'il n'est pas intéressé par ce qui se passe sur la pelouse en sélection, mais c'est ce qu'il laisse percevoir ». Cette déclaration, de Bernt Hulsker, ancien international norvégien, résume assez bien la trêve internationale d'Erling Braut Haaland (20 ans). À l'instar d'un Kylian Mbappé, il est totalement passé à côté de ce rassemblement du mois de mars.

Mais qu'importe. Le football de clubs revient très vite et il va à nouveau pouvoir terroriser les défenses de Bundesliga. La seule question qui se pose à l'heure actuelle c'est : pour combien de temps encore ? On sait que sa clause à 75 M€ ne sera effective que la saison prochaine et qu'il aurait annoncé à ses dirigeants sa volonté de quitter l'Allemagne dès cet été. Le prix d'un tel transfert serait estimé aux alentours de 150 millions d'euros.

La proximité entre Raiola et Laporta louée

Manchester City et le Real Madrid rêvent de lui, mais ce ne sont pas les seuls. En effet, le nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta, veut faire de lui son premier recrutement d'envergure l'été prochain. Depuis quelque temps maintenant, on annonce que le Norvégien est promis au FC Barcelone, malgré un contrat dans la Ruhr qui va jusqu'au 30 juin 2024. Il semble que les voeux pieux de Joan Laporta et des fanatiques du club catalan sont en bonne voie pour se réaliser si on en croit les informations du jour.

Sport a réussi à se procurer une vidéo ce jeudi matin de l'arrivée de son agent, Mino Raiola, et de son père, Alf-Inge Haaland, à Barcelone. Selon le média pro-Barça, les deux hommes ne sont pas là par hasard et sont venus pour discuter avec Joan Laporta des conditions de l'arrivée du cyborg de Dortmund. La rencontre entre les trois hommes est actuellement en cours et la proximité entre Raiola et Laporta rend les médias catalans pleins d'optimisme pour ce qui serait, très probablement, le coup de l'été.