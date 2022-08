PSG : Christophe Galtier donne des nouvelles de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Touché aux adducteurs, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé est resté à la capitale et n'a pas fait le déplacement à Clermont, où les hommes de Christophe Galtier n'ont fait qu'une bouchée des Auvergnats (5-0). Interrogé quelques instants après le coup de sifflet final, le technicien parisien a annoncé que son champion du monde 2018 devrait retrouver la compétition le week-end prochain.

«Mbappé, je pense qu'il sera là le week-end prochain (face au MHSC au Parc des Princes, samedi 13 août, nldr). Il a eu une petite alerte, on n'a pas pris de risque. Si on avait joué un match difficile ou un match de Ligue des champions, on aurait peut-être tenté le coup. Mais là, on a préféré retarder son retour. Mais il devrait être là face à Montpellier», a-t-il déclaré au micro de Canal +.