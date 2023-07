Gift Orban évoque l’intérêt du LOSC

Qui parviendra à mettre la main sur Gift Orban ? Véritable révélation à La Gantoise l’an passé, le Nigérian attise les convoitises, en Ligue 1 surtout. Alors que le LOSC est quasiment tombé d’accord avec l’attaquant, ce dernier s’est exprimé après la victoire des siens face au MSK Zilina (5-1), rencontre dans laquelle le joueur de 21 ans a également planté.

«J’adore la Belgique, mais je veux aller dans un championnat plus grand. Je peux acquérir plus d’expérience là-bas et devenir meilleur», dit-il dans un premier temps, avant de conclure sur l’intérêt lillois. «Lille ? Je fais juste mon travail, je ne regarde pas non plus ailleurs.» Le RC Lens intéressé, les Dogues devront faire vite pour boucler le dossier Orban et ainsi sûrement, laisser partir Jonathan David.

