Le PSV fait exploser le prix de Cody Gakpo !

Disposant d'une cote folle avant le début du Mondial 2022 au Qatar puisqu'il était à l'arrêt des championnats européens, le joueur le plus décisif d'Europe (il est impliqué sur 33 buts toutes compétitions confondues), Cody Gakpo a littéralement explosé depuis le début de la compétition.

Avec 3 buts marqués et des prestations plutôt abouties, l'attaquant de 23 ans n'en finit plus d'impressionner... pour le plus grand bonheur de son club formateur, mais sans doute moins pour son principal courtisan Manchester United qui suit chacun des matches des Pays-Bas avec la plus grande attention. Selon nos informations, le club néerlandais, conscient de la valeur qu'est en train de prendre son meilleur joueur, a décidé de réévaluer le prix du joueur. De 45 M€ fin août à 60 M€ en début de Mondial, le PSV a désormais fixé le prix de Cody Gakpo à 75 M€. Reste à savoir ce qu'en pensera Erik Ten Hag, le coach de MU qui l'a érigé en priorité pour renforcer son attaque, orphelin de Cristiano Ronaldo.