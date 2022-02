La frayeur de Manchester City en avion

Les hommes de Pep Guardiola ont fait le travail lors de leur match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Opposés au Sporting Portugal à Lisbonne, les Skyblues ont disposé facilement des champions en titre portugais (5-0), avec notamment un très bon Bernardo Silva de retour dans sa ville natale.

La suite après cette publicité

Cependant selon The Sun les problèmes ont commencé plus tard dans la soirée pour les Cityzens qui n'ont pas pu atterrir à l'aéroport de Manchester et se sont fait une belle frayeur. En effet à cause d'un très puissant vent, le pilote a été contraint de contourner la ville pour aller finalement atterrir à Liverpool, à une cinquantaine de kilomètres plus à l'Ouest. Les joueurs et le staff ont ensuite été conduits en bus jusqu'à l'aéroport de Manchester où ils ont pu récupérer leurs voitures. Une longue soirée compensée par le sentiment du travail bien fait pour les très probables futurs champions d'Angleterre.