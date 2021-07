Le Bayer Leverkusen s'enflamme pour Mitchel Bakker

La suite après cette publicité

Recruté par le Paris Saint-Germain à la surprise générale en 2019, Mitchel Bakker (21 ans) a disputé 27 matches de Ligue 1 sous le maillot francilien. Cet été, le Batave a plié bagage pour filer du côté du Bayer Leverkusen. Une opération qui permet aux Rouge-et-Bleu de récupérer un chèque d’environ 7 M€. Et visiblement, les dirigeants allemands sont très heureux de leur prise. À commencer par le directeur sportif Simon Rolfes.

« Mitchel Bakker est encore jeune et capable d'évoluer, mais il a déjà acquis le plus haut niveau d'expérience dans un grand club européen. Mitchel était un joueur important pour le PSG, notamment sous la direction de l'entraîneur Thomas Tuchel, il améliorera la qualité de notre équipe. Nous sommes sûrs qu'il a un bel avenir devant lui. » Un enthousiasme partagé par Rudi Völler. « Mitchel Bakker combine des compétences athlétiques telles que la vitesse et la force de combat. En tant que défenseur moderne, il a une forte envie de se projeter vers l’avant et sera bon pour notre équipe ».