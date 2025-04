Real Madrid - Bilbao : les compositions officielles

Le Real Madrid doit rester au contact du FC Barcelone. Cette semaine, les Madrilènes ont reçu un lourd coup derrière la tête après leur élimination en quarts de finale de Ligue des Champions face à Arsenal et doivent désormais se concentrer sur le championnat. Néanmoins, après la victoire des Blaugrana, leaders du championnat, samedi contre Celta Vigo (4-3), les Merengue comptent sept longueurs de retard et ne doivent pas laisser de points en cours de route face à l’Athletic Bilbao ce dimanche soir s’ils veulent rester dans la course au titre alors qu’il ne reste plus que six journées après ce week-end. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Carlo Ancelotti est privé de Carvajal, Militao et Ferland Mendy pour cause de blessures mais aussi de Mbappé, suspendu après son coup de sang face à Alavès. Le technicien italien aligne donc un 4-3-1-2 avec Valverde en latéral droit et Camavinga en latéral gauche. Ceballos, lui, accompagne Tchouaméni et Modric dans le cœur du jeu tandis que Bellingham est en soutien de Rodrygo et Vinicius sur le front de l’attaque. En face, Ernesto Valverde est privé de Nico Williams, touché, et aligne un 4-2-3-1 avec un gros turn-over puisque Sancet, De Marcos, Alvarez, Vivian ou encore Inaki Williams démarrent sur le banc. Djalo et Berenguer débutent alors sur les ailes tandis que Guruzeta, préféré à Sannadi, est titulaire à la pointe de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Camavinga - Modric, Tchouaméni, Ceballos - Bellingham - Rodrygo, Vinicius

Athletic Bilbao : Simon - Gorosabel, Nunez, Paredes, Boiro - Vesga, Prados Diaz - Djalo, Gomez, Berenguer - Guruzeta