Amical : l'OM s'impose de peu contre le FC Sète

Après avoir débuté sa préparation par une victoire 3-0 contre le FC Martigues, l'Olympique de Marseille reprenait sa présaison avec la réception du FC Sète au Centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus. Pour cette rencontre qui se disputait sur un format de 3 fois 30 minutes, Jorge Sampaoli organisait son équipe dans un 3-5-2. Ainsi, Simon Ngapandouetnbu prenait place dans les buts derrière Alvaro Gonzalez, Boubacar Kamara et Leonardo Balerdi. Luis Henrique et Jordan Amavi occupaient les rôles de pistons tandis que Pape Gueye, la recrue brésilienne Gerson et Valentin Rongier se retrouvaient dans l'entrejeu. Devant, Bamba Dieng et Dimitri Payet étaient associés face à la formation de National 1.

Imposant son rythme d'entrée, l'Olympique de Marseille mettait assez logiquement le pied sur le ballon. La première occasion était d'ailleurs phocéenne suite à un long ballon de Pape Gueye. Bamba Dieng remisait pour Dimitri Payet dont le tir ne trouvait pas le cadre (6e). Bien dans son match, l'OM se faisait surprendre peu après avec une volée du droit de Najib Baouia (9e) qui avait pris le meilleur sur Boubacar Kamara. Malgré tout, cette entame de match était phocéenne et Valentin Rongier mettait à contribution Vincent Pappalardo (12e). Finalement, l'OM ouvrait le score sur un beau travail de Dimitri Payet qui permettait à Bamba Dieng de trouver la faille (1-0, 15e). Alors qu'on pensait se diriger vers une longue maîtrise de l'OM, Sète réagissait de fort belle manière. Côté gauche, Mehmet Arslan était remuant et son service en retrait vers le point de penalty. L'international sénégalais Santy N'Gom qui est actuellement à l'essai se chargeait d'égaliser d'un plat du pied (1-1, 23e). La première période s'achevait sur un score de parité.

Des recrues percutantes

Pour le second acte, Marseille restait dans la même disposition et manquait de se faire surprendre avec un gros mouvement de Mehmet Arslan sur la gauche qui ne donnait rien (33e). Dans tous les bons coups, l'ailier de Sète délivrait une sublime offrande pour Walid Jarmouni. Néanmoins, ce dernier se manquait totalement devant le but et son tir trop écrasé était facilement capté par Simon Ngapandouetnbu (37e). Une erreur qui était directement sanctionnée. Taclé dans la surface sétoise, Gerson obtenait un penalty (41e). Celui-ci était transformé par Dimitri Payet qui trompait le gardien à contre-pied (2-1, 42e). Mieux au fil des minutes, Gerson se fendait d'un bon mouvement avec le soutien de Boubacar Kamara, mais la défense le reprenait juste devant la surface (46e). Sète relevait la tête en fin de deuxième période, mais Marseille avait une nouvelle possibilité sur coup franc. Après un cafouillage, Alvaro Gonzalez tentait sa chance, mais c'était contré de peu (58e).

Toujours en tête au moment d'aborder la troisième période, Marseille faisait un large turn-over avec les premiers pas d'une autre recrue, Konrad De La Fuente. Sète qui n'était qu'à un but de son adversaire tentait sa chance pour égaliser, mais Walid Jarmouni voyait sa tête passer au-dessus du but phocéen (63e). La recrue Konrad De La Fuente se mettait en évidence avec un premier bon débordement puis un second qui débouchait sur un petit pont puis une frappe contrée (67e). Dimitri Payet et Konrad De La Fuente continuaient d'apporter de la folie (71e), mais le match perdait en intensité. L'ailier américain se distinguait encore une fois sur un coup franc mais il ne trouvait pas le cadre (83e). Finalement, le score n'évoluait plus et l'Olympique de Marseille s'impose ainsi 2-1. Prochain match jeudi prochain contre la formation suisse du Servette pour l'OM.

