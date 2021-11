OL : Rayan Cherki, plus jeune joueur auteur d'un doublé en Coupe d'Europe

Vainqueur de Bröndby (3-1), ce jeudi, l'Olympique Lyonnais poursuit son sans-faute en Ligue Europa avec cinq succès en autant de rencontres. Menés au score, les Lyonnais ont finalement trouvé les ressources nécessaires pour se remettre sur le droit chemin et peuvent notamment remercier Rayan Cherki, auteur d'un doublé. Une performance étincelante pour la jeune pépite rhodanienne qui lui permet d'ailleurs de battre un record.

En effet, l'attaquant des Gones est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de l'OL à inscrire un doublé en Coupe d'Europe : Âgé de seulement 18 ans et 100 jours, Cherki a ainsi confirmé tous les espoirs placés en lui même si certains observateurs aimeraient le voir exploser plus rapidement. A noter qu'un seul Français a inscrit de manière plus précoce un doublé en C3 : il s'agit de Laurent Paganelli à 17 ans et 332 jours.