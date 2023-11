OM - OL : un journaliste italien remet une couche sur l’hooliganisme français

Quelques jours après les terribles débordements au stade Vélodrome, la rédaction de Foot Mercato a interrogé plusieurs journalistes italiens pour connaître la réaction de l’Italie suite à la violente agression dont a été victime l’entraîneur de l’OL, Fabio Grosso, dans le cadre de ce grand récit publié mardi sur notre site. Requestionné à ce sujet, le journaliste italien Nicolò Schira nous a donné de nouvelles précisions ce mercredi :

«En Italie, nous avons tous été choqués par ce qui s’est passé dimanche soir à Marseille. Certains épisodes sont honteux et n’ont rien à voir avec le football. Ce ne sont pas des fans et ils ternissent l’image de ceux qui aiment ce sport. Il y avait tellement de peur et de préoccupation pour Fabio, qui heureusement va bien», nous confie l’un des spécialistes du mercato italien. En tout cas, le pays natal de Fabio Grosso est unanime : les supporters français ont une mauvaise réputation depuis quelques années.