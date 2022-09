Red Bull Salzbourg : les cinq jeunes talents à suivre lors de cette saison 2022/2023

La suite après cette publicité

Champion d'Autriche en titre et sorti d'une saison 2021/2022 d'excellente facture, le Red Bull Salzbourg de Matthias Jaissle entend continuer de grandir tout en développant les talents de demain. L'année dernière déjà, nous avons fait un point sur les cinq principales promesses du club autrichien. Parmi elles, Karim Adeyemi et Brenden Aaronson ont particulièrement brillé et ont rejoint le Borussia Dortmund et Leeds United. Luka Sučić et Benjamin Šeško ont aussi réalisé une saison de très belle facture et ce dernier a déjà été recruté pour la saison 2023/2024 par le RB Leipzig. Avant d'affronter l'AC Milan ce mardi soir à 21h (rencontre à suivre sur notre live commenté), c'est l'occasion de revenir sur les plus gros potentiels des Taureaux Ailés. On n'évoquera pas le jeune et talentueux défenseur suisse Bryan Okoh (19 ans) toujours blessé aux ligaments croisés jusqu'en décembre, ni Justin Omoregie (18 ans) aussi sur le flanc jusque fin octobre.

Prometteurs, Mamady Diambou (19 ans), Lucas Gourna-Douath (19 ans), Roko Šimić (18 ans), Samson Baidoo (18 ans) manquent encore de temps de jeu, mais pourront briller à l'avenir. Titulaire, le latéral bosnien Amar Dedić (20 ans) dispose d'un potentiel intéressant tout comme son concurrent Ignace Van der Brempt (20 ans) actuellement blessé. Junior Adamu, très bon en fin de saison dernière et buteur contre le Bayern Munich (21 ans), a peu joué et sera aussi à surveiller. La sentinelle Nicolas Seiwald (21 ans) est lui déjà un cadre et aurait pu être évoqué de manière très approfondi, lui qui se présente comme le fier successeur de Konrad Laimer et Xaver Schlager sous la tunique de Salzbourg. Cependant, ces cinq éléments de 21 ans ou moins seront les principaux talents à surveiller de la formation autrichienne : Luka Sučić, Maurits Kjærgaard, Benjamin Šeško, Strahinja Pavlović et Dijon Kameri.

Luka Sučić (19 ans/Croatie)

Belle surprise de la saison dernière et devenu international croate, Luka Sučić a réalisé un exercice canon du côté de Salzbourg (11 buts et 5 offrandes en 44 matches) où il a porté l'équipe en deuxième partie de saison en se montrant décisif. Milieu relayeur débordant d'activant et disposant d'une belle frappe de loin, le natif de Linz intéresse déjà des équipes comme Liverpool et l'AC Milan. Remplacé tout trouvé de Dominik Szoboszlai et grand admirateur de son compatriote Luka Modric, il entend déjà confirmer avec la formation autrichienne où il aura davantage de responsabilités dans le leadership. «Le FC Red Bull Salzburg est actuellement le meilleur club pour moi. Je joue ici depuis tant d'années, je suis passé par l'académie et le FC Liefering et j'ai pu en apprendre beaucoup. Maintenant, je joue ma deuxième saison en Ligue des champions, ce qui signifie que je peux évoluer à un très haut niveau», a-t-il notamment déclaré. Sous contrat jusqu'en juin 2025 et prenant en maturité, il vise la Coupe du monde 2022 avec sa sélection en novembre prochain, où il peut être aussi une belle surprise de la sélection.

Benjamin Šeško (19 ans/Slovénie)

Si Luka Sučić va peut-être vivre sa dernière saison à Salzbourg, pour Benjamin Šeško c'est déjà conclu. Le buteur slovène a déjà signé avec le RB Leipzig en vue de l'exercice 2023/2024 et va rester dans l'environnement Red Bull. Un choix intelligent pour un joueur qui doit encore confirmer. La saison dernière, il avait montré de belles choses (11 buts et 7 offrandes en 37 matches), mais manquait de régularité dans ses performances. Capable de faire mieux dans le domaine de l'efficacité, il a démarré comme un véritable titulaire cette saison avec 3 buts et 3 offrandes en 9 matches. Restant une saison de plus afin de se perfectionner avant de passer au cap supérieur, l'attaquant slovène a déjà coché la Ligue des Champions comme le jardin idéal pour éclabousser l'Europe de son talent.

Maurits Kjærgaard (19 ans/Danemark)

International espoir danois, le milieu offensif de 19 ans doit compenser le départ estival de Brenden Aaronson du côté de Leeds United. Révélé avec Matthias Jaissle quand ce dernier entraînait le FC Liefering en D2 autrichienne (3 buts et 9 offrandes en 29 matches), ce grand gabarit (1m92) fort élégant avait un rôle de joker la saison dernière (26 matches, 4 buts et 4 offrandes pour seulement 8 titularisations). Désormais bien intégré dans le onze (6 titularisations en 8 matches, 2 buts et 1 offrande), il présente une belle frappe de loin et un impact physique bien plus important que lors de l'exercice précédent. En pleine évolution, l'ancien de Lyngby vient de prolonger jusqu'en 2026 et sa progression est appréciée au sein du club autrichien. «Mau s'est très bien développé au cours de la saison dernière, s'est amélioré de plus en plus et utilise mieux son immense potentiel. Mais parce que nous sommes convaincus qu'il reste encore beaucoup à faire, nous nous réjouissons de cette prolongation de contrat à long terme. Je suis sûr que Mau jouera un rôle très important dans notre équipe cette année», a d'ailleurs souligné à cette occasion le directeur sportif Christoph Freund.

Strahinja Pavlović (21 ans/Serbie)

Visage un peu plus connu en France, celui de Strahinja Pavlović a pourtant été peu vu sur les terrains de Ligue 1. Arrivé à l'hiver 2020 du Partizan contre 10 millions d'euros à Monaco, le défenseur central serbe a peu joué avec les Asémistes (12 matches) alors que ses prêts au Cercle Bruges et à Bâle ont été intéressant. Du côté de Salzbourg, il n'est pas encore un véritable titulaire puisqu'il est devancé par Maximilian Wöber et Oumar Solet dans la hiérarchie. Cependant, il a une carte intéressante à jouer. Arrivé pour 7 millions d'euros et désirant disputer le Mondial 2022 avec la Serbie, Strahinja Pavlović comptabilise déjà 5 apparitions et a même déjà marqué un but avec la formation autrichienne. Son agressivité et sa puissance dans les duels ainsi que son expérience déjà élevée pour un jeune élément en font une option très intéressante pour Matthias Jaissle et Salzbourg pour cette saison.

Dijon Kameri (18 ans/Autriche)

Pari à prendre, mais pouvant être gagnant, Dijon Kameri est un finaliste malheureux de la dernière Youth League contre Porto (5-0). Réalisant toutefois un bon tournoi, l'Autrichien d'origine kosovare fait partie de la génération prometteuse composée de Justin Omoregie, Roko Šimić, Bryan Okoh ou encore Lukas Wallner. Récupérant un rôle de remplaçant de choix, le milieu offensif a déjà su tirer son épingle du jeu. Alternant entre l'équipe A et Liefering qui joue en deuxième division, il a marqué 2 buts et délivré une offrande en 4 apparitions avec les professionnels. Buteur contre Lustenau (6-0), il a reçu les louanges de Matthias Jaissle après sa première réalisation : «il se récompense maintenant pour ses efforts, c'est amusant de voir le garçon.» A lui de confirmer ses bons débuts pour essayer de bousculer la hiérarchie. Le potentiel est en tout cas très intéressant.

