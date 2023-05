Barça : Ronald Araujo réclame Lionel Messi

La suite après cette publicité

La fête battait son plein ce dimanche du côté du FC Barcelone. Champions d’Espagne pour la 27e fois de leur histoire après leur succès face à l’Espanyol Barcelone (2-4), les Catalans étaient fous de joie après la rencontre dans le vestiaire. Et alors que ses coéquipiers dansaient et chantaient à côté de lui, Ronald Araujo a décidé de lancer un live Instagram. Et ce dernier a eu la surprise de voir apparaître une personnalité très populaire en Catalogne : Lionel Messi.

Quand le défenseur central du Barça a réalisé que le champion du monde argentin avait rejoint la vidéo, ce dernier a crié : « Comment ? Messi pour l’amour de Dieu ? ». Une réaction qui montre toute l’affection qu’entretient Lionel Messi avec le vestiaire du club catalan. Pour rappel, le FC Barcelone souhaite absolument rapatrier le septuple Ballon d’or la saison prochaine comme l’a confié son président Joan Laporta même si la Pulga semble très proche ces derniers jours de rejoindre l’Arabie Saoudite.

À lire

PSG : Joan Laporta prêt à tout pour ramener Lionel Messi à Barcelone