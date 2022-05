Barça : l'agent d'Ousmane Dembélé sort du silence

La suite après cette publicité

Partira, partira pas ? Telle est la question pour Ousmane Dembélé (25 ans), en fin de contrat le 30 juin prochain avec le FC Barcelone et dont l'avenir agite la rubrique transferts depuis de nombreux mois. Alors qu'il tient un accord avec le PSG depuis janvier dernier, comme nous vous l'avions révélé en exclusivité, et que le club de la capitale souhaite toujours le recruter, l'international français pourrait aussi bien rester en Catalogne, où les négociations se poursuivent avec le Barça.

Face à toutes les spéculations circulant autour de l'avenir de son protégé, Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé, a tenu à mettre les choses au clair par le biais d'un communiqué publié ce vendredi. « L’avenir d’Ousmane n’est pas encore concrétisé et nous n’allons pas entrer dans des spéculations interminables. Nous sommes, et nous avons toujours été, très respectueux envers tous les clubs et il en sera toujours de même. Lorsque le moment adéquat de la décision sera venu, Ousmane jugera quelle est la meilleure option pour son futur. » De quoi calmer le jeu pour l'ancien Rennais ? Rien n'est moins sûr...