OM : Jordan Veretout complètement fan de la méthode Gattuso

Présent en conférence de presse ce samedi, Jordan Veretout a tenu à couvrir de louanges son entraîneur, Gennaro Gattuso qui semble de plus en plus faire l’unanimité : «Le coach me connaît de l’Italie, il connaît mon positionnement sur le terrain. J’aime ce rôle, de pouvoir jouer plus haut sur le terrain. Je me sens plus libéré et je pense que ça se voit sur le terrain. C’est quelqu’un qui est proche de nous, il aime rigoler mais il a aussi beaucoup de rigueur», a expliqué l’ancien joueur de l’AS Roma et de la Fiorentina.

La suite après cette publicité

«C’est un ensemble, il nous apporte beaucoup. Son premier message, c’est de dire : "tu loupes, ce n’est pas grave, on loupe tous." Ça fait du bien, ça relâche un peu la pression. Nos résultats ne sont pas suffisamment bons mais dans le contenu, c’est mieux sur ces 4-5 derniers matchs. On veut s’appuyer là-dessus dimanche», a ensuite poursuivi le milieu français, alors que l’OM s’apprête à jouer un gros match contre l’OL au Vélodrome.