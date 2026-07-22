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Ibrahima Ba devrait finalement rejoindre le Sporting CP

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ibrahima Ba @Maxppp

Ibrahima Ba ne rejoindra pas Strasbourg. La nouvelle a déjà été largement commentée alors qu’un accord avec Famalicão autour de 20 M€ avait été trouvé pour le transfert du défenseur. Problème, le joueur n’aurait pas donné satisfaction au moment de passer sa visite médicale, ce qu’a rapidement démenti l’agent du Sénégalais de 21 ans avec véhémence. Il a accusé le Racing d’avoir tenté d’en profiter pour faire baisser l’accord qui avait été convenu au préalable.

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Malgré ce faux départ, Ba va bel et bien quitter Famalicão où il s’est révélé cette saison. D’après les informations de Record, il devrait rejoindre le Sporting CP, qui est lui sur le point de perdre Ousmane Diomandé, courtisé par Nottingham Forest. Les Leões ont accepté de régler les 20 M€ exigés, et de céder 15 % sur une future revente du joueur. Reste au défenseur de passer sa visite médicale. Le club lisboète sera très attentif à celle-ci.

Pub. le - MAJ le
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