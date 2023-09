LdC : Arturo Vidal fracasse l’AC Milan et Newcastle

Après plus d’une décennie d’exil sur le vieux continent et trois championnats fréquentés, Arturo Vidal a fait son grand retour en Amérique du Sud à l’été 2022. Pensionnaire de Flamengo, le milieu de terrain de 36 ans s’est engagé lors du dernier mercato estival en faveur de l’Athletico Paranaense. S’il fait désormais le bonheur du club brésilien, le Chilien reste attentif à ce qui se passe outre-Atlantique.

À ce titre, le joueur passé par la Juventus et l’Inter Milan a analysé la première journée de la Ligue des champions sur Twitch et s’est montré très critique au moment d’aborder le choc entre l’AC Milan et Newcastle (0-0), qu’il juge comme le pire match de la Ligue des champions. «Ces imbéciles de Milan avec Newcastle m’ont laissé malade. Je ne comprends pas Newcastle, ils sont quatrièmes du championnat, mais ils ne font rien, c’est dégoûtant. Ils ont de la chance parce qu’ils ne savent que courir, sinon ils ne seraient pas là», a-t-il lâché, des propos rapportés par As.