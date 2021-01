PSG : Jérôme Rothen en rajoute une couche sur Kylian Mbappé

Seulement trois jours après sa victoire au Trophée des Champions contre l’OM, le PSG retrouve la Ligue 1 face à Angers ce samedi. Et si le club de la capitale ne pourra pas compter sur Mauricio Pochettino, positif à la COVID-19, il devrait par contre bien compter sur son duo Neymar-Mbappé même si ces dernières semaines le Français est moins bien.

Sur les antennes d’RMC, l’ancien joueur parisien et désormais consultant, Jérôme Rothen a donné son avis sur les dernières performances du Champion du monde français. « Il est à l’envers dans la façon de jouer avec ses coéquipiers. Il est à l’envers dans ses attitudes aussi. Il y a des choses qui ne trompent pas. Il rumine et dit des choses dures à ses partenaires. Quand tu es dans une période de doute, tu as tendance à exagérer les gestes qui te rassurent. » a-t-il déclaré. L’ancien international français (13 sélections) est aussi revenu sur la façon de jouer de Kylian Mbappé. « Il s’entête avec son passement de jambe, mais quand il le réussit, on dirait Ronaldo. Il se rapprochait de ça. Aujourd’hui, même avant une passe, il fait un passement de jambe qui ne sert à rien. L'entraîneur sera important dans sa gestion » a-t-il prévenu. Le technicien argentin devra sans doute se pencher sur le cas Mbappé ces prochaines semaines.